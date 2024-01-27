Сенатори США домовилися щодо угоди про кордон: що це означає для України 

Учасники переговорів у Сенаті США домовилися щодо нової угоди, яка має значно обмежити нелегальний потік мігрантів на південному кордоні. Також ця домовленість матиме вплив і на нашу державу.

Угода Сенату розблокує можливість ухвалення допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Очікують, що її оприлюднять уже наступного тижня.

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Угода про кордон

Відомо, що ця угода передбачає низку змін, зокрема прискорення процесу розгляду справ щодо надання прихистку.

CNN зазначає, що "ці деталі відкривають нове вікно у гучні переговори, які тривають вже кілька місяців". Лідери Сенату сподіваються укласти угоду, розблокувавши тим самим надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, "оскільки насуваються внутрішні та міжнародні кризи".

Нова угода створить тиск на республіканців у Палаті представників. Зрештою, вони повинні визначитися, чи підтримують вони спільні домовленості, або ж відхилити цю домовленість на догоду експрезиденту Дональду Трампу.

Реакція президента США на домовленість сенаторів

За словами Джо Байдена, угода є жорсткою і справедливою.

Те, що було обговорено, якщо буде прийнято, як закон, стане найжорсткішим і найсправедливішим набором реформ для захисту кордону, який коли-небудь був у нашій країні,

– зауважив Байден.

Також він додав, що це дасть йому, як президенту, нові надзвичайні повноваження закрити кордон, коли він буде переповнений. Він наголосив, що, якщо він отримає ці повноваження, то скористається ними в день, коли підпише закон.

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