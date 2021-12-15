У Сенаті США намагаються повернути в бюджет санкції по "Північному потоку-2"

Санкції з боку США до російського "Північного потоку-2" можуть повернути до бюджету країни. Щонайменше, на це сподівається сенатор Тед Круз.

Він запропонував демократам домовленість, яка може влаштувати обидві сторони. А проте наразі невідомо, як саме до цього поставилися в адміністрації Білого дому.

Тим часом Ціна іде вгору: вартість газу в Європі перевищила 1500 доларів за тисячу кубів

Сенатор Круз намагається повернути у бюджет США санкції проти "Північного потоку-2"

Сенатор-республіканець Тед Круз запропонував лідеру більшості у Сенаті Чарльзу Шумеру дипломатичну угоду. Суть її така:

Республіканці розблокують процес призначення послів Сполучених Штатів Америки.

Натомість демократи дадуть змогу повернути в оборонний бюджет країни санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Також Круз повідомив журналістам, що поговорив про цю пропозицію не тільки з Шумером, а вже й з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. І дуже сподівається, що цього разу домовитися вдасться.

Сьогодні вранці я розмовляв із держсекретарем Блінкеном, який дуже хотів би, щоб пакет послів, який я запропонував очистити, пройшов. У мене є пропозиція. І все в руках Шумера,

– сказав сенатор.

Нагадаємо, зараз узгодження послів Білим домом фактично у глухому куті, адже:

Процес заблокували у Сенаті за ініціативою саме Теда Круза та іншого сенатора – Джоша Гоулі.

Це блокування, власне, почали саме для того, щоб адміністрація президента Джо Байдена погодилася на санкції проти "Північного потоку-2".

Чарльз Шумер прокоментував журналістам заяву Круза. Він сказав, що зробив республіканцю "зустрічну пропозицію", але не захотів розкривати її подробиці.

Ситуація навколо "Північного потоку-2" далі не цілком зрозуміла:

Президент Зеленський заявив, що запуск "Північного потоку-2" призведе до руйнації безпеки центральної та східної Європи.

А от новий канцлер Австрії Карл Негаммер переконаний, що блокування "Північного потоку-2" зашкодить Євросоюзу.

У Німеччині ж, де й триває процес сертифікації газопроводу, наразі кажуть, що нормам ЄС російський газопровід не відповідає – поки що.

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