У сенаті США суперечки через законопроєкт про зупинення торговельних відносин із Росією, – ЗМІ

Законопроєкт про призупинення нормальних торговельних відносин із Росією у сенаті США став предметом палких суперечок. Ухвалення законопроєкту може затягнутися на кілька тижнів.

Справа у позиції сенатора Ренда Пола через формулювання санкцій. За словами ЗМІ, це "розбиває надії" на швидке прийняття законопроєкту.

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Що вимагає Ренд Пол

Сенатор Пол вимагає, щоб до законопроєкту додали його формулювання, "пов'язані із санкціями за порушення прав людини".

Він попередив, що заблокує швидке прийняття резолюції, яка пропонує підтримку Україні та засуджує вторгнення Росії, якщо прихильники не включать формулювання про те, що таке порушення прав людини.

Раніше сенатори дійшли компромісу щодо законопроєкту про заборону імпорту нафти з Росії. Але документ повинен розглядатися в парі із законопроєктом про зупинення нормальних торговельних відносин з Росією, тож суперечки по одному з них можуть призвести до затримки у процесі схвалення обох.

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