Сенатори просять Байдена вислати 300 російських дипломатів: причина й реакція Москви

Група сенаторів звернулася до Джо Байдена з проханням вжити заходів для збільшення кількості дипломатів в Москві. У випадку відмови зі сторони Росії – вислати зі США 300 співробітників посольства. У Кремлі вже відповіли на це звернення.

Ініціативу звернутися до лідера США висловив Марко Рубіо. Однак його підтримали й інші сенатори – як республіканці, так і демократи.

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Звернення сенаторів до Байдена

Рубіо й інші члени верхньої палати Конгресу США, зокрема Марк Уорнер Роберт й Менендес, а також Дмим Ріш – звернулися зі закликом до Байдена. Вони просять вжити "негайних заходів" щодо розширення посольства Сполучених Штатів у Москві.

Відповідно до їхньої пропозиції, якщо Росія відмовиться від співпраці – необхідно вислати з території США 300 російських дипломатів.

Сенатори заявляють про неприйнятність різниці в дипломатичному представництві обох країн.

Реакція Москви на заяву сенаторів

Міністерство закордонних справ Росії, повідомляє ТАСС, вже відреагувало на звернення американських сенаторів до Байдена. У відомстві зазначили, що такої кількості дипломатів у Вашингтоні немає.

Або ж конгресмени, не володіючи відповідними знаннями в міжнародних відносинах, порахували ще й працівників постійного представництва при ООН російських диппрацівників,

– додали у МЗС Росії.

Крім того, там вважають, що США у такий спосіб намагаються закрити американські закордонні установи в Росії.