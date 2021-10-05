Сенатори просять Байдена вислати 300 російських дипломатів: причина й реакція Москви
Джерело:сайт Марка Рубіо
Група сенаторів звернулася до Джо Байдена з проханням вжити заходів для збільшення кількості дипломатів в Москві. У випадку відмови зі сторони Росії – вислати зі США 300 співробітників посольства. У Кремлі вже відповіли на це звернення.
Ініціативу звернутися до лідера США висловив Марко Рубіо. Однак його підтримали й інші сенатори – як республіканці, так і демократи.
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Звернення сенаторів до Байдена
Рубіо й інші члени верхньої палати Конгресу США, зокрема Марк Уорнер Роберт й Менендес, а також Дмим Ріш – звернулися зі закликом до Байдена. Вони просять вжити "негайних заходів" щодо розширення посольства Сполучених Штатів у Москві.
Відповідно до їхньої пропозиції, якщо Росія відмовиться від співпраці – необхідно вислати з території США 300 російських дипломатів.
Сенатори заявляють про неприйнятність різниці в дипломатичному представництві обох країн.
Реакція Москви на заяву сенаторів
Міністерство закордонних справ Росії, повідомляє ТАСС, вже відреагувало на звернення американських сенаторів до Байдена. У відомстві зазначили, що такої кількості дипломатів у Вашингтоні немає.
Або ж конгресмени, не володіючи відповідними знаннями в міжнародних відносинах, порахували ще й працівників постійного представництва при ООН російських диппрацівників,
– додали у МЗС Росії.
Крім того, там вважають, що США у такий спосіб намагаються закрити американські закордонні установи в Росії.