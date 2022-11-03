Американські сенатори зустрілись із Зеленським: говорили про повітряний щит

Президент Володимир Зеленський 3 листопада зустрівся із сенаторами США Крістофером Кунсом і Робом Портманом. Говорили про повітряний щит для України.

Зеленський подякував політикам за незмінну двопартійну підтримку й допомогу США. Президент розповів про ситуацію на фронті та ракетний терор Росії.

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Говорили про ППО

За словами Зеленського, передусім під час зустрічі мовилось про повітряний щит для України, а також про те, як прискорити звільнення нашої території.

Зустріч Зеленського із сенаторами: відео

Серед інших тем були виклики в енергетиці. Глава держави нагадав, що російські удари по нашій енергетиці та енергооб'єктах не припиняються ні на добу. Наприклад, вночі окупанти атакували іранськими дронами Кривий Ріг.

Зеленський у вечірньому зверненні констатував, що такий російський терор мусить отримати потужну глобальну відповідь. Тому він подякував американським партнерам, які допомагають Україні в цьому.

Україну відвідала президентка Греції

Крім американських сенаторів, Україну 3 листопада відвідала президентка Греції Катерина Сакелларопулу. Вона заявила про підтримку членства України в ЄС.

Зеленський розповів, що з колегою говорили про оборонну співпрацю, посилення санкцій проти Росії, підготовку спецтрибуналу для росіян. Після деокупації Півдні Грецію запросять долучитись до відбудови України.

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