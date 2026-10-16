"Трамп робитиме, що захоче": Рашкін пояснив, чому Сенат поки не може його зупинити

Дванадцять американських сенаторів від обох партій виступили проти дозволу на торгівлю російським дизельним пальним. Вони закликали скасувати рішення адміністрації Дональда Трампа, однак питання його перегляду залишається відкритим.

Громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пояснив, чому навіть такий протест законодавців має значення. Водночас він розповів, за яких умов американському президенту доведеться серйозніше рахуватися з позицією Сенату.

Сенатори виступили проти дизельної угоди з Росією

Звернення із вимогою скасувати дозвіл на торгівлю російським дизелем підписали представники Республіканської та Демократичної партій. Документ також передали міністру фінансів Скотту Бессенту та держсекретарю Марко Рубіо.

Серед противників угоди опинилися республіканці Мітч Макконнелл, Сьюзан Коллінз, Ліза Мурковскі та Джон Корнін, а також демократи Річард Блюменталь, Джин Шахін та інші законодавці. Хоча такі звернення не гарантують негайного перегляду рішення, Рашкін наголосив на важливості публічного висловлення незгоди з політикою Білого дому.

Це все разом надзвичайно важливо. Тому що інакше він скаже: "Дивіться, ніхто навіть не виступає. Як прекрасно". Потрібно принаймні давати знати, що ми тут є і нас це турбує,

– наголосив Рашкін.

Водночас питання стосується не лише політичного спротиву, а й дотримання американського законодавства. На переконання громадського діяча, Трамп знехтував процедурою зміни санкційної політики, передбаченою законом, який сам підписав менш ніж за місяць до цього.

Усе, що від нього хотіли, – сказати, що це важливо для національної безпеки. Штучний інтелект йому напише звіт для Конгресу, пояснить, яким чином це стосується національної безпеки. Все. Він навіть цього не зробив. Просто нахабно пішов і оголосив про угоду. Начхати йому на цей Сенат і Конгрес,

– пояснив громадський діяч.

Тим часом видання Politico повідомляло про можливе відтермінування нових жорстких санкцій проти Росії. Попри критику з боку представників обох партій, питання подальших обмежень залишається невизначеним.

Трамп не боїться втратити владу без 67 голосів у Сенаті

Причину впевненості американського президента Рашкін пов'язує з розстановкою політичних сил у Сенаті. Для усунення президента з посади за процедурою імпічменту необхідно 67 голосів сенаторів, а такої підтримки серед противників Трампа наразі немає.

Ситуацію він порівняв із роботою найманого керівника міської адміністрації у США, який змушений враховувати позицію обраної ради, щоб зберегти посаду. Водночас в американській історії вже був випадок, коли президент вирішив піти у відставку після втрати підтримки власної партії.

Коли до Ніксона прийшли лідери його партії й сказали: "Сер, у вас 15 голосів", він наступного дня пішов. А зараз ми бачимо лист, у якому 12 підписів. Це і республіканці, і демократи. А до того часу Трамп робитиме все, що захоче, там, де зможе. Тому що 67 голосів немає,

– зазначив Рашкін.

Після виборів до Конгресу 3 листопада політична ситуація може змінитися, якщо республіканці втратять частину місць. Однак навіть посилення опозиції не означатиме автоматичного усунення президента, адже для цього знадобиться підтримка частини законодавців із його власної партії.

Рашкін також пригадав попередню процедуру імпічменту Трампа, коли багато республіканців не бачили сенсу голосувати за його усунення наприкінці президентського терміну. Нині, як він вважає, ситуація може бути іншою, оскільки питання стосуватиметься обмеження повноважень чинного президента.

Другий імпічмент Трампа провалився, тому що вважалося, що він уже йде. Навіщо загострювати цю ситуацію? І тому майже не було республіканців, які були готові за це проголосувати. А зараз це буде для того, щоб його зупинити,

– пояснив громадський діяч.

Водночас у розпорядженні Трампа залишається значна кількість владних інструментів, які він може використовувати до можливих змін у Конгресі. Рашкін переконаний, що американський президент спрямовує їх не на посилення тиску на Володимира Путіна, а передусім на боротьбу з політичними опонентами та утримання власної влади.

Рашкін про протест сенаторів проти Трампа: дивіться відео