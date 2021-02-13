З нетерпінням чекаємо: сенатори вкотре закликали Байдена зупинити "Північний потік-2"

У п'ятницю, 12 лютого, сенатори США закликали президента Джо Байдена застосувати нові санкції проти "Північного потоку-2". Вони мають перешкодити добувати та ввести в експлуатацію газопровід.
Джерело:DW
Лист із відповідним закликом Байдену надіслали сенатор-республіканець Джим Ріш і його колега-демократ Джин Шейхін.
Актуально Америка обіцяє нові санкції проти "Північного потоку-2", – Держдепартамент США
Ми з нетерпінням чекаємо можливості співпрацювати з вами, щоб покласти край цьому небезпечному проєкту,
– наголосили сенатори.
Окрім того, сенатори наголосили: вони стурбовані повідомленнями ЗМІ, що Німеччина закликала США "знехтувати санкціями, передбаченими законом".
Що відомо про заклик Німеччини
- Німецька природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe оприлюднила лист віцеканцлера Німеччини Олафа Шольца.
- Його політик ще у серпні 2020 року адресував адміністрації Дональда Трампа. У листі мовиться про мільярдну інвестицію з боку Німеччини.
- Країна готова була виділити ці гроші для спорудження на своїй території терміналу для прийому американського скрапленого природного газу. Натомість США мали відмовитися застосувати санкції проти "Північного потоку-2".
"Північний потік-2": останні новини
- У лютому 2021 року Німеччина запропонувала накласти мораторій на будівництво "Північного потоку-2". Цей час німецька сторона пропонує використати для переговорів Росії з США та Євросоюзом.
- Водночас Європарламентарі закликають зупинити будівництво газопроводу. У ЄС порадили Німеччині відмовитися від проєкту.
- Тим часом у Данії прокладають труби "Північного потоку-2". Там планують добудувати 2 гілки вже до квітня 2021 року.