З нетерпінням чекаємо: сенатори вкотре закликали Байдена зупинити "Північний потік-2"

13 лютого 2021 , 14:15
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У п'ятницю, 12 лютого, сенатори США закликали президента Джо Байдена застосувати нові санкції проти "Північного потоку-2". Вони мають перешкодити добувати та ввести в експлуатацію газопровід.

Джерело:

DW

Лист із відповідним закликом Байдену надіслали сенатор-республіканець Джим Ріш і його колега-демократ Джин Шейхін.

Актуально Америка обіцяє нові санкції проти "Північного потоку-2", – Держдепартамент США

Ми з нетерпінням чекаємо можливості співпрацювати з вами, щоб покласти край цьому небезпечному проєкту,
– наголосили сенатори.

Окрім того, сенатори наголосили: вони стурбовані повідомленнями ЗМІ, що Німеччина закликала США "знехтувати санкціями, передбаченими законом".

Що відомо про заклик Німеччини

  • Німецька природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe оприлюднила лист віцеканцлера Німеччини Олафа Шольца.
  • Його політик ще у серпні 2020 року адресував адміністрації Дональда Трампа. У листі мовиться про мільярдну інвестицію з боку Німеччини.
  • Країна готова була виділити ці гроші для спорудження на своїй території терміналу для прийому американського скрапленого природного газу. Натомість США мали відмовитися застосувати санкції проти "Північного потоку-2".

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