Сенцов розуміє, що його можуть не врятувати в реанімації і він може померти, – правозахисниця

Незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов, який 100 днів голодує у колонії, усвідомлює можливі наслідки тривалого голодування для здоров'я і "розуміє, що його можуть не врятувати".

Про це розповіла російська правозахисниця Зоя Свєтова, яка 14 серпня відвідала політв’язня у колонії, повідомляє "Радіо Свобода".

"Мені здається, що Олег прекрасно розуміє ситуацію і в курсі всіх наслідків, до яких може призвести його безстрокове голодування. Він оцінює свій стан як передкритичний. Я спочатку не зрозуміла, перепитала, він говорить: "Наступна стадія мого стану може стати критичною, і тоді мене повинні будуть повезти до лікарні, в реанімацію". Олег розуміє, що його можуть не довезти, і в реанімації його можуть не врятувати", – розповіла правозахисниця.

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При цьому, за словами Свєтової, Сенцов "налаштований дуже рішуче".

Він не допускає думки про те, щоб припинити голодування, поки не будуть виконані його вимоги. На що він сподівається, важко сказати. Він – людина дуже сильна і, напевно, сподівається, що його вимоги будуть виконані,

– додала правозахисниця.

Вона також зазначила, що Сенцов знає про всі акції на його підтримку та "дуже сподівається, що українська влада і західні лідери зможуть вплинути на російську владу".

"Але, звичайно, він усвідомлює, що можуть просто не встигнути виконати його вимоги, і він може померти. Він це розуміє", – додала Свєтова.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.