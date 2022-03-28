СЕО Путіна, – Зеленський про маріонеток-ватажків бойовиків на Донбасі та їх "референдуми"

Володимир Зеленський прокоментував інформацію про те, що бойовики хочуть провести так званий "референдум" для приєднання тимчасово окупованих територій Донбасу до Росії.

Президент зазначив, що ми живемо у просторі легітимності, в якому той, хто щось каже, повинен із себе щось уявляти на законному рівні. Про це глава держави повідомив під час інтерв'ю російським журналістам.

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"Закон у розумінні міжнародних інституцій, а не на окупованих частинах. Тому хто там що заявляє – це право кожної людини (якщо це правда люди)", – сказав він.

Я не знаю, що вони там уявляють і що вони заявляють. Для мене це такий ось CEO Путіна. Я, мабуть, про це говоритиму з власником цих людей, а не з цими товаришами, якщо ви не проти,

– пояснив Володимир Зеленський.

Раніше Андрій Єрмак заявив, що так званий "референдум" на окупованому Донбасі світ не визнає. За словами голови Офісу Президента, таким чином загарбники підіймають ставки, але вони все одно не матимуть успіху.

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