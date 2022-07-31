Переходи між Косово та Сербією перекриті силовиками, – ЗМІ
Джерело:Kosovo online
Поліція перекрила переходи між Косово та Сербією. На кордоні ввечері 31 липня напружена ситуація.
У мережі пишуть, що прикордонники Косово заблокували міст для переходу до Сербії. Стягують військову техніку.
До теми На кордоні Сербії та Косово неспокійно: лунають сирени і чутно звуки пострілів
Напруга між Косово та Сербією
Ввечері 31 липня на кордоні між Косово та Сербією виникло загострення. Там лунали звуки сирен та пострілів.
Однак згодом в міноборони Сербії заявили, що сербська армія поки що не перетинала адміністративну лінію і нібито "жодним чином не входила на територію Косова та Метохії".
На події відреагував і президент Сербії Александр Вучич. Він заявив, що косівська поліція начебто збирається вночі почати військову операцію проти сербів. Політик сказав, що планує капітуляції, але начебто "молиться" за мир.Зверніть увагу! Сам Вучич є давнім прихильником росії та путіна. Наприклад, у липні він заявив, якщо Захід не прийме умови москви, то світ начебто чекає "пекло".
Що цьому передувало
- У Сербії різко відреагували на ініціативу Косово про скасування документів і автомобільних номерів сербів.
- З 1 серпня сербські документи на території Косово вважатимуться недійсними.
- У Белграді заявили, мовляв, албанська сторона в Косово та Метохії готує "пекло" наступними днями.
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