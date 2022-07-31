Переходи між Косово та Сербією перекриті силовиками, – ЗМІ

Поліція перекрила переходи між Косово та Сербією. На кордоні ввечері 31 липня напружена ситуація.

У мережі пишуть, що прикордонники Косово заблокували міст для переходу до Сербії. Стягують військову техніку.

До теми На кордоні Сербії та Косово неспокійно: лунають сирени і чутно звуки пострілів

Напруга між Косово та Сербією

Ввечері 31 липня на кордоні між Косово та Сербією виникло загострення. Там лунали звуки сирен та пострілів.

Однак згодом в міноборони Сербії заявили, що сербська армія поки що не перетинала адміністративну лінію і нібито "жодним чином не входила на територію Косова та Метохії".

На події відреагував і президент Сербії Александр Вучич. Він заявив, що косівська поліція начебто збирається вночі почати військову операцію проти сербів. Політик сказав, що планує капітуляції, але начебто "молиться" за мир.

Що цьому передувало

У Сербії різко відреагували на ініціативу Косово про скасування документів і автомобільних номерів сербів.

З 1 серпня сербські документи на території Косово вважатимуться недійсними.

У Белграді заявили, мовляв, албанська сторона в Косово та Метохії готує "пекло" наступними днями.

Дивіться більше – Печій LIVE про події в Сербії та Косово: відео

Сам Вучич є давнім прихильником росії та путіна. Наприклад, у липні він заявив, якщо Захід не прийме умови москви, то світ начебто чекає "пекло".