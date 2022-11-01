Сербія привела армію в стан підвищеної боєготовності через ситуацію в Косово
Джерело:"Vecernje Novosti"
Президент Сербії наказав привести армію країни у стан підвищеної готовності. При цьому він заявив, що завжди відкритий до переговорів.
Через ситуацію в Косово війська Сербії привели стан підвищеної боєготовності. Про це заявив міністр оборони Сербії Мілош Вучевич.
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Сербія перейшла в стан підвищеної бойової готовності
Мілош Вучевич зауважив, що Сербія не хоче конфліктів і воєн. Проте вона зробить все для того, щоб мати можливість "реагувати на кожну складну ситуацію, на кожну потенційну проблему".
Президент Сербії, як верховний головнокомандувач, віддав наказ сербській армії бути в бойовій готовності у зв'язку з ситуацією в Косові, тобто підняти рівень бойової готовності до такого рівня, щоб вона могла відповісти на будь-яке завдання,
– сказав Вучевич.
Він додав, що Сербії не можна розслаблятися, але вона виступає за діалог.
Тим часом у мережі з'явилось відео, як в Сербії у бік Косово їде військова техніка:
"Армія готова виконати кожен наказ Вучича"
Міністр оборони Сербії заявив, що армія готова виконати кожен наказ Вучича, захищаючи всіх громадян Сербії, в тому числі сербів у Косові, "і ніхто не повинен в цьому сумніватися".
Сербія – за діалог. Краще вести переговори тисячу днів, ніж бути в окопі або траншеї один день,
– сказав Вучевич.
Також у Сербії вже почалась демонстрація сили. У країні заявили, що нині за казармами сербських військ начебто підглядали невідомі дрони-шпигуни. Серби підняли у небо "Міг-29", щоб знищити ці БпЛА, проте вони вчасно полетіли. Загалом після цього президент Вучич дав наказ негайно знищувати будь-які безпілотники ворога, якщо вони опиняться на території Сербії.
Що відбувається між Сербією та Косово зараз
- Сербія вже давно не пускає до країни авто з номерами Косово. До такого ж кроку вирішили вдатися й у Косово, однак сербам це не сподобалося і вони заговорили про порушення прав.
- У ніч на 1 листопада поліція Косово винесла перше попередження транспортним засобам, які не були перереєстровані з сербських номерів на номерні знаки Республіки Косово. Цього ж дня Косово планувало запровадити обов’язкову перереєстрацію всіх автомобільних номерів на власні.
- Згодом влада Косова піддалася міжнародному тиску і, щоб уникнути заворушень у Сербії, відтермінувала цей наказ до 21 квітня.
- Наступні два місяці власників сербських номерів у Косово штрафуватимуть, а ще три місяці, до 21 квітня, діятимуть так звані пробні номери. Від 21 квітня їх скасують.