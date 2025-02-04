Чи буде в Сербії свій Майдан, чому Вучич звинувачує українців і до чого тут Китай

Ще 1 листопада 2024 року на залізничному вокзалі в сербському місті Нові Сад обвалився бетонний навіс на будівлі вокзалу. Тоді загинуло 15 людей. Ця трагедія стала каталізатором тривалих і масштабних протестів по всій країні й вже призвела до відставки прем'єра Мілоша Вучевича 28 січня 2025 року.

24 Канал розповідає, чому протести не вщухають, а влада вже згадує ЦРУ і говорить про "український сценарій", а також до чого тут Китай.

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Великі плани тихої експансії: як Китай планував "захоплювати" Європу

Місто Нові Сад розташоване за 70 кілометрів від столиці Сербії Белграду. Його населення складає майже 400 тисяч. Це важливий логістичний хаб, відомий своїм портом і численними заводами. Не дивно, що питання реконструкції місцевого вокзалу, а також модернізації та розширення залізничної мережі стало великим піар-проєктом сербської влади.

Обличчям "великого будівництва" був молодий та перспективний мер Нові Сада Мілош Вучевич, він же укладав інвестиційні угоди щодо реконструкції вокзалу в його рідному місті. Фактично цей проєкт він успішно використав як трамплін у велику політику та зробив карколомну кар'єру.

Восени 2022 року він став заступником прем'єра / міністром оборони, у травні 2023 року замінив чинного президента Сербії Александра Вучича на посту керівника панівної партії СНС ("Српска напредна странка", тобто "Сербська прогресивна партія" – 24 Канал), а з 2 травня 2024 року став очільником уряду.



Мілош Вучевич / Фото EPA

Але бенефіціаром був не лише Мілош Вучевич і його патрон президент Сербії Александр Вучич, бо проєкт пільговими кредитами фінансував Китай, для якого реконструкція вокзалу в Нові Сад та залізничної мережі було частиною великого проєкту модернізація залізниці "Белград – Будапешт".



А той своєю чергою був частиною глобальної ініціативи китайських комуністів, відомої як "Один пояс, один шлях" або просто "Пояс і шлях".

Тут детально про китайсько-троянську ініціативу "Пояс і шлях"

Офіційно цей новий "великий шовковий шлях" має робити всім добре та бути дуже корисним, утім, насправді є таким собі "троянським конем" від комуністів, адже за дешеві кредити згодом доводиться платити суверенітетом та політичними поступками. Нині ми це бачимо на прикладі численних африканських країн, які потрапили у напівкабалу до КНР, або ж держави Латинської Америки з найбільш наразі гучним кейсом з повзучим захопленням китайцями Панамського каналу, що дуже занепокоїло президента США Трампа.

Відповідні плани Китай мав і на Європу, ба більше, попідписував чимало контрактів і роздав купу грошей, втім тамтешні політики вчасно зрозуміли, які це матиме перспективи, і з китайської мишоловки вислизнули. Мовиться насамперед про Італію. Але не всі. Деякі європейські лідери й надалі радо співпрацюють з комуністами та "роблять їм добре". Як ви вже, мабуть, здогадалися, мовиться про Угорщину та Сербію.

Саме консорціум двох китайських компаній China Railway International (CRI) і China Communications Construction Company (CCCC), до речі, разом з російськими субпідрядниками, на китайські ж кредити (мова про мільярди євро) займалися сербським "великим будівництвом".

І відповідно до мудрих наказів Сі та планів 13 і 14 п'ятирічок зробили тубільцям нову 336-кілометрову швидкісну залізницю та відремонтували вокзал у Нові Саді. Та ще й з випередженням графіків, як і належить "ударному комуністичному штурму".

Насправді залізниця "Будапешт – Белград" мала стати залізницею "Будапешт – Пірей" і перетворитися на головну логістичну артерію для поширення китайських товарів у Європі через грецький порт, що перебуває в управлінні китайських комуністів-капіталістів.

Проте Балкани – це дуже складно навіть для послідовників Конфуція та Бухаріна, тому мегапроєкт було урізано до нинішніх меж, також було урізано максимальну швидкість з 200 до 160 кілометрів на годину. В підсумку Угорщина та Сербія отримали збитковий проєкт без якихось особливих варіантів "вийти в нуль".

Навіть президент Вучич, коли говорить про користь магістралі, то не називає якихось сум, а оперує здебільшого тим, що відтепер час шляху скоротиться на 75 хвилин. Прибутками ж тут і не пахне, бо треба віддавати кредити. А це, нагадаємо, мільярди євро. Не дивно, що все це має глибоко корупційну репутацію.



Президент Вучич відкриває чергову ділянку "ударного комуністичного будівництва" поблизу Нові Сада, 14 січня 2023 року / Фото Wang Wei / Xinhua

Проєкт побудований китайцями за китайські кредити, які доведеться колись віддавати наступним поколінням. До речі, в КНР нині виникла схожа ситуація, там наклепали доріг і залізниць за схемою "де треба і де не треба". В підсумку значна частина з них глибоко збиткова й не користується популярністю, натомість чиновники та підрядники поставили "галочку" та "освоїли" бюджети. Щось знайоме, чи не так?

Проєкт нової залізниці жорстко критикували в ЄС, а також угорська та сербська опозиція, справедливо вказуючи на велику корупційну складову та натякаючи на банальний "розпил" за участі китайців, а також оточення Віктора Орбана та Александра Вучича. Утім, наразі доказів цьому немає, але навряд чи є й сумніви.

Трагедія в Нові Саді

Реконструйований китайцями вокзал у Нові Саді відкрився достроково (на його будівництві активно піарилась влада та використовувала для агітації на виборах), але вже у 2022 році його затопило. Мудрі будівельники чомусь не врахували фактор Дунаю, на якому й стоїть місто. Після цього вокзал закрили на нову реконструкцію та відкрили влітку 2024 року.

1 листопада сталася трагедія – бетонний навіс впав просто на пасажирів. Загинули 15 людей, десятки отримали поранення, двоє з них – важкі. Ці події шокували країну – по всій Сербії пішли здавати кров для постраждалих.

Тоді ж почалися стихійні мітинги невдоволених людей. Першими на протести вийшли студенти, згодом до них приєдналися інші. Під тиском громадськості президент Вучич пообіцяв провести ретельне розслідування трагедії.

Але, як відомо, головне у розслідування не вийти на самих себе. Тому Вучич поспіхом почав відмазувати китайських товаришів і заявив, що комуністи на вокзалі ремонтували геть усе (ремонт нібито стосувався даху і фасаду під і над навісом), крім проклятого бетонного навісу, який буцімто історична пам’ятка (вокзал було збудовано у 1964 році).

При цьому влада не поспішала розкривати плани реконструкції та контракти з іноземними підрядниками. Це ще більше посилило недовіру до неї.

Згодом незалежні експерти спростували заяви президента та заявили, що навіс мали реконструювати й таки реконструювали. Після цього протести спалахнули з новою силою. Мітингарі почали перекривати дороги.

"Український сценарій" в Сербії

Символом протестів став червоний відбиток долоні, який говорить, що корупція вбиває і звинувачує чинну сербську владу, що в тієї руки в крові.

Влада ж не придумала нічого кращого, як застосування поліцейського терору, а також гібридних методів, тобто використання сербського аналога "тітушок". Ті під виглядом "небайдужих громадян" почали таранити на автівках мітингувальників, а також напали на мирну акцію студентів у Нові Саді в ніч на 28 січня.

Тобто сталося фактичне повторення українського сценарію листопада 2013 року, коли Янукович дав команду "Беркуту" розігнати студентів, які протестували проти відмови від курсу на євроінтеграцію, а після силового розгону акції на Майдані наступного дня на вулиці вийшли сотні тисяч українців.

Після новин про побиття студентів у Нові Саді на вулиці міст вийшли тисячі людей. До сербських студентів приєдналися фермери, які перекрили на добу тракторами основні вулиці Белграда, а також всі невдоволені проросійським та прокитайським курсом чинної влади. Також активістів підтримала дуже впливова Сербська православна церква, раніше лояльна до влади. Патріарх Порфирій видав відозву, в якій засудив репресії та закликав покарати відповідальних за напади на студентів.



Протести в Сербії / Фото AP

Щоб вгамувати масові протести, Вучич вирішив пожертвувати кількома міністрами та мером Нові Сада, а коли й це не допомогло – своїм улюбленцем Вучевичем. Прем'єр оголосив про відставку вже 28 січня 2025 року.

Вона (відставка – 24 Канал) є несправедливою, але таке життя. І така політика. Проте його крок увійде в аннали відповідальних рішень – він показав, що крісло для нього не важливіше за принципи,

– президент Вучич про відставку свого фаворита.

Також 29 січня президент Сербії помилував 13 заарештованих учасників протестів (6 студентів, доцента й декана університету, працівника школи та 4 директорів шкіл). Крім того, президент Вучич заявив, що проти 37 "тітушок" і їхніх кураторів вже порушено кримінальні справи.

Утім, протестувальників це вже не задовольнило. Нині вони вимагають більшого. Спершу це було покарання винних за трагедію на вокзалі, оприлюднення документів будівництва та розслідування корупції, а також звільнення усіх затриманих активістів, нині ж мітингарі ставлять питання вибору майбутнього для Сербії. При цьому протести досі залишаються автономними від головних опозиційних сил країни.



Нові Сад і масовий мітинг сербів / Фото AP

Президент Вучич добре розуміє небезпеку протестів для свого режиму. Він вже почав розповідати про "український слід" і роль ЦРУ, яке нібито готує в Сербії "Майдан". Цікаво, що за версією влади, план реалізується американцями руками українців і хорватів.

Відповідні "вкиди" активно поширюють провладні ЗМІ, знову ж таки повторюючи "український сценарій" 2013 року, коли рівно тим самим займався Ігор Гужва та провідні телеканали.

На один з таких ще наприкінці 2024 року звернув увагу паблік "Балканський оглядач". Головний редактор сербського таблоїда Informer Драган Вучичевич оприлюднив інформацію про "українсько-хорватський напад на Сербію", за якими стоїть хорватська спецслужба.

Ми отримали докази. Група фальшивих студентів, агенти хорватської розвідки під виглядом хорватських студентів... приїхали разом з українськими екстремістами до Белграда і тут працюють над тим, щоб повалити Вучича та захопити державу разом із цими студентами, що блокують університети. Студент із Загреба, якого звуть Олексій Чумаков, зараз перебуває в Белграді. Це люди, які працюють на хорватську спецслужбу (SOA),

– заявив Вучичевич.

Студенти із Загреба "обманювали органи безпеки", заявивши, що приїхали до Сербії з туристичною екскурсією. Разом із хорватськими студентами нібито був помічений український студент, який приїхав до Загреба з Києва та із Загреба до Белграда, Олексій Чумаков, якого вже затримали в Белграді за несанкціоновану зйомку безпілотником будівель Генштабу та інших державних будівель.

Яка перспектива протестів у Сербії

Наразі акції залишаються стихійними та є проявом низової організації. Натомість для успіху мітингувальники мають знайти спільну мову з опозицією та синхронізувати свої дії. Для цього дійсно б не завадив хтось "толковий" зі своїми "помаранчами" та "печивом". Утім, така людина, схоже, існує лише в уяві президента Вучича.

Нині план влади полягає у формуванні нового уряду (за законом, на це є 30 днів) та уникнення варіанту дострокових виборів, або максимальне їхнє затягування. У такий спосіб Вучич хоче виграти час, щоб протести зійшли нанівець, студенти та освітяни отримали підвищення державного фінансування, а виборці – нову адженду.

Перемагати на виборах коштом активного застосування адмінресурсу пан Александр чудово вміє, що вже багато разів доводив. Також Вучич має солідну зовнішню підтримку – крім зрозумілих КНР і Росії, це також і, як не дивно, Євросоюз. Там не поспішають підтримувати протестантів, маючи перед очима грузинський сценарій зими-2024/2025 та зважаючи на талант Вучича сидіти водночас на кількох стільцях і бути корисним одразу всім.