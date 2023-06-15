Сербські силовики затримали трьох поліцейських Косова: Приштина перекрила рух автомобілів

У середу, 14 червня, сербські силовики затримали трьох поліцейських з Косово. Офіційні особи сторін називають різні місця арешту та звинувачують одне одного в перетині кордону.

Ці затримання підвищили напруженість між Косово та Сербією. Також у середу ЄС заявив, що узгодив каральні заходи щодо уряду прем'єра Косова Альбіна Курті.

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Що відомо про затримання поліцейських

Курті вимагав звільнити трьох офіцерів. Заявив, що їх заарештували за 300 метрів від кордону з Сербією на території Косово.

Введення сербських сил на територію Косово є агресією і спрямоване на ескалацію та дестабілізацію,

— заявив прем'єр.

Тим часом президент Сербії Александар Вучич сказав, що троє були заарештовані на відстані 1,8 кілометра на території Сербії поблизу села Гнілиця. Також він звинуватив Курті в розпалюванні конфліктів.

Ми перебуваємо на роздоріжжі, чи буде у нас мир чи ні... і є одна людина на Балканах, яка хоче розпалювати конфлікти за будь-яку ціну, і це Альбін Курті,

– заявив Вучич.

Він відкинув звинувачення Курті в тому, що сербська поліція увійшла в Косово, сказавши, що вони туди "навіть не ступали".



Сербія затримала трьох поліцейських Косова / Фото МВС Сербії

У відповідь на арешти Косово заборонило в'їзд на свою територію всім транспортним засобам із сербськими номерами. Однак, за даними Радіо Свобода, рух транспорту продовжується. Втім, всі автомобілі на сербських номерах підлягають посиленому контролю.

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Сутички у Косово