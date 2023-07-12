Парламент Сербії звільнив міністра економіки, який закликав запровадити санкції проти Росії

Сербський парламент звільнив міністра економіки Раде Басту. Політик закликав уряд Сербії приєднатись до санкцій проти Росії.

"За" таке рішення проголосували депутати сербського парламенту на засіданні 12 липня. Раніше Сербія заперечувала передачу зброї українській стороні.

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Що відомо про звільнення міністра

За відставку міністра економіки Раде Басту проголосували 149 депутатів. Ще 45 – утрималися.

Перед цим прем'єр Сербії Ана Брнабіч скерувала на розгляд парламенту пропозицію про звільнення міністра. Це рішення вона ухвалила після запиту від:

голови Соціалістичної партії Івіці Дачича;

лідера партії "Єдина Сербія" Драгана Марковича Палми.

Варто зазначити, що Раде Басту призначили на посаду міністра економіки у жовтні 2022 року як кандидата від Соціалістичної партії Сербії та партії "Об'єднана Сербія". Молодшим партнером керівної Сербської прогресивної партії (SNS) є союз цих двох партій.

Останні заяви Раде Басту

Раде Басту останні декілька місяців закликав уряд запровадити санкції проти Росії. Як писало видання Serbia.postsen, буквально у березні 2023 року політик говорив, що Сербія вже платить високу ціну за те, що не вводить санкції проти Росії, і вона стає непідйомною.

Як міністр економіки, я не можу змиритися з тим, що на президента Сербії Александара Вучича чиниться такий великий тиск, а ми мовчимо. Саме тому я виступаю за введення санкцій проти Росії, я стою поруч з президентом Вучичем у захисті державних і національних інтересів, і я маю абсолютну довіру до нього. Саме тому прошу уряд Сербії та всіх міністрів зробити заяву з цього питання,

– говорив Баста.

Він пояснював, що сербський уряд чекає, що "конфлікт закінчиться, що розум візьме гору і що обидві сторони нарешті сядуть за стіл переговорів". Проте тут же додав, що війні не видно кінця і, ймовірно, розумні аргументи вичерпалися.

Сербія – це єдина країна, яка є кандидатом у члени Євросоюзу та яка не запровадила санкції проти Росії через вторгнення в Україну. Країна засуджувала війну, та запевняла, що не може запровадити санкції проти Москви через "традиційні зв'язки між двома державами".