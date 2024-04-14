Ціна спокійного ранку: мережу облетіло фото світанку в Серебрянському лісі біля Кремінної

Російські загарбники випалюють усе живе у Серебрянському лісі поблизу Кремінної. Однак навіть серед цієї тяжкої та гнітючої атмосфери наші захисники змогли знайти красу та сфотографувати її.

Мережу облетіли знімки сходу сонця у Серебрянському лісі. Наразі там тривають активні бойові дії між українськими захисниками й окупантами.

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Захисники показали світанок у Серебрянському лісі

Світанок у Серебрянському лісі зафіксував боєць бригади "Буревій" Національної гвардії України Денис Зелений. На кадрах можна побачити, що окупанти абсолютно випалили дерева у лісі, не залишивши там нічого живого.

На кадрах також можна побачити, що все забарвилося у помаранчевий, жовтий та рожеві кольори. Цей світанок дає надію, що все незабаром зміниться на краще.

Українські захисники показали світанок у Серебрянському лісі / Фото НГУ та з телеграм-каналу Сергія Лещенка

Цими знімками також поділився у своєму телеграм-каналі екснардеп Сергій Лещенко. Він зазначив, що на фото – ціна спокійного ранку у "вашому тиловому місті".

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– закликав колишній народний обранець.

Український прапор замайорів поруч із позиціями окупантів