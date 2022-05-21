Серед херсонців почалась паніка, – активіст сказав, чи можливе затоплення міста через росіян

У ЗМІ з'явилась інформація про проблеми зі захопленою росіянами Каховською ГЕС. Скидання води у великих обсягах може загрожувати й Херсону.

Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Водночас він пояснив, які саме маніпуляції окупанти проводять з Каховською ГЕС.

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Затоплення може стосуватися одного з мікрорайонів

"Дійсно, серед херсонців почалася паніка через можливе затоплення міста. Передусім, звичайно, це мікрорайон Корабел", – заявив Володимир Молчанов.

Мікрорайон розташований на місці, яке колись, до будівництва каскаду гідроелектростанцій, затоплювалось щорічно весняними повенями.

За словами активіста, ГЕС скидала так воду приблизно до початку 1990-х років, поки завдяки розбудові системи зрошувальних каналів не почали просто цю воду відбирати в достатній кількості. Навіть після того, як перекрили воду на Крим у 2014 році, сильних повеней не було.

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Дві можливі причини проблем на ГЕС

Володимир Молчанов назвав дві можливі причини відповідної ситуації з водою на захопленій Каховській ГЕС.

Перша – росіяни роблять це навмисно, щоб показати картинку для псевдожурналістів. Промосковські блогери та ЗМІ прибули на Каховську ГЕС навіть вранці 21 травня, їм показували як там все "красиво" та як бурлить вода.

Друга можлива причина – працівники Каховської ГЕС повідомили, що не працюють два гідроагрегати з шести і воду доводиться просто скидати. Водночас відремонтувати ці агрегати росіяни не дають.

"Можу лише сказати те, що робота одночасно шести гідроагрегатів – звичайна практика Каховської ГЕС. Тільки це робиться ввечері під час пікових навантажень. Все для того, щоб в єдину електромережу України подавати струм саме тоді, коли є максимальне споживання", – зауважив Молчанов.

Рівень води не підвищиться катастрофічно

Водночас він пояснив, якщо гідроагрегати працюватимуть цілодобово у такому режимі – рівень води підвищуватиметься, але не критично.

Нічого страшного не буде. Житла на цих територіях у Новій Каховці нема (там, де теоретично могло б бути катастрофічне затоплення),

– зазначив активіст.

"У Херсоні вода може затопити хіба що присадибні ділянки, прибережні споруди, але навряд чи дійде до житла. Тому що вона буде абсорбуватися найбільшим пляжем Європи – Олешківськими пісками. Катастрофічних сценаріїв поки що це не передбачає", – сказав Володимир Молчанов.

Ситуація на Херсонщині: останні новини

Плани росіян на Херсонщині масово провалюються. Наразі вони роблять все можливе, аби підготуватися до контрнаступу ЗСУ, а окупаційна "влада" переносить свої плани на осінь.

Путінські війська навіть заблокували виїзд з регіону та намагаються спрямувати в Крим людей, які прагнуть виїхати на підконтрольну Україні територію.

Водночас опір мешканців Херсонщини не припиняється. Так, у тимчасово захопленому російськими окупантами Херсоні на залізничному вокзалі невідомі встановили прапор України. До цього, за припущеннями Укрзалізниці, може бути причетний партизанський рух.

Херсонський активіст пояснив, чи можливе затоплення міста: дивіться відео