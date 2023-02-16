Серед них – захисники Маріуполя: Україна повернула з російського полону 100 воїнів та цивільного

Україна повернула додому ще 100 українських військових, більшість з яких – захисники Маріуполя. Також вдалося повернути 1 цивільного.

Серед звільнених бійців - нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. А також цивільний, перший заступник мера тимчасово окупованого Енергодару.

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Кого вдалося повернути додому

94 з тих, кого вдалося повернути додому – оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі". Також є захисники Бучі, Херсона та Лиману.

Цього разу всі звільнені в результаті обміну – рядовий та сержантський склад:

До Військово-морських сил належать 46 звільнених,

До Державної прикордонної служби – 29,

До Нацгвардії – 12,

До Збройних Сил України – 8,

До лав Територіальної оборони – 5.

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Що відомо про цивільного, якого повернули додому

З незаконного полону вдалося повернути першого заступника мера Енергодара Івана Самойдюка. Він відмовився співпрацювати з російськими загарбниками. 19 березня 2022 року через "непокору" його викрали на блокпосту біля Благовіщенки. Тепер він повертається до рідних та близьких через 333 днів неволі.

У якому стані звільнені полонені

Серед військових, які повернулися додому, багато поранених різних ступенів тяжкості.

Кожен із повернених наших громадян отримає необхідну медичну допомогу, пройти реабілітацію, зможе відновити документи і банківські картки,

– запевнив омбудсман Дмитро Лубінець.

Радниця з питань комунікацій Керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна повідомила, що це був складний обмін. Вона зауважила, що "кожен з них такий, але цей був особливо напруженим".

Україна повернула додому 100 військових та 1 цивільного: фото Офіс Омбудсмана, Зарівна, Андрій Єрмак

Згідно з даними Офісу Омбудсмана, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну додому вдалося повернути 1 863 українців.

Раніше Дмитро Лубінець повідомив, що Україна надає великі списки й намагається вийти на обмін "всіх на всіх" по різних категоріях. Проте Росія вигадала нову тактику, як затягувати обмін полоненими. Зокрема так звана уповноважена з прав людини у Росії Тетяна Москалькова вигадала нову тактику – вона цинічно бреше, що начебто матері українських військовополонених звертаються до неї й просять не повертати їхніх синів в Україну.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак наголосив, що Україна працює над тим, щоб повернути додому всіх.