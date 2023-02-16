Серед них – захисники Маріуполя: Україна повернула з російського полону 100 воїнів та цивільного
Україна повернула додому ще 100 українських військових, більшість з яких – захисники Маріуполя. Також вдалося повернути 1 цивільного.
Серед звільнених бійців - нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. А також цивільний, перший заступник мера тимчасово окупованого Енергодару.
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Кого вдалося повернути додому
94 з тих, кого вдалося повернути додому – оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі". Також є захисники Бучі, Херсона та Лиману.
Цього разу всі звільнені в результаті обміну – рядовий та сержантський склад:
- До Військово-морських сил належать 46 звільнених,
- До Державної прикордонної служби – 29,
- До Нацгвардії – 12,
- До Збройних Сил України – 8,
- До лав Територіальної оборони – 5.
Українські воїни повернулись додому: дивіться відео
Що відомо про цивільного, якого повернули додому
З незаконного полону вдалося повернути першого заступника мера Енергодара Івана Самойдюка. Він відмовився співпрацювати з російськими загарбниками. 19 березня 2022 року через "непокору" його викрали на блокпосту біля Благовіщенки. Тепер він повертається до рідних та близьких через 333 днів неволі.
У якому стані звільнені полонені
Серед військових, які повернулися додому, багато поранених різних ступенів тяжкості.
Кожен із повернених наших громадян отримає необхідну медичну допомогу, пройти реабілітацію, зможе відновити документи і банківські картки,
– запевнив омбудсман Дмитро Лубінець.
Радниця з питань комунікацій Керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна повідомила, що це був складний обмін. Вона зауважила, що "кожен з них такий, але цей був особливо напруженим".
Україна повернула додому 100 військових та 1 цивільного: фото Офіс Омбудсмана, Зарівна, Андрій Єрмак
Раніше Дмитро Лубінець повідомив, що Україна надає великі списки й намагається вийти на обмін "всіх на всіх" по різних категоріях. Проте Росія вигадала нову тактику, як затягувати обмін полоненими. Зокрема так звана уповноважена з прав людини у Росії Тетяна Москалькова вигадала нову тактику – вона цинічно бреше, що начебто матері українських військовополонених звертаються до неї й просять не повертати їхніх синів в Україну.
Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак наголосив, що Україна працює над тим, щоб повернути додому всіх.