Серед поранених у Покровську поліцейських — герой фільму "20 днів в Маріуполі"
Під час ракетного обстрілу Покровська на Донеччині зазнав поранення поліцейський, герой фільму "20 днів в Маріуполі" – Володимир. Він прибув на місце удару, аби допомогти постраждалим.
Про це заявив режисер Мстислав Чернов. Він не повідомив, у якому стані поранений поліцейський, але оприлюднив світлину, ймовірно, з лікарні, передає 24 Канал.
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"Як завжди, допомагав людям"
Чернов повідомив, що Володимир, ризикуючи собою, постійно допомагав рятувати людей в Маріуполі. Після того, як йому вдалося вирватись з оточення, чоловік продовжив працювати поліцейським у своїй рідній Донецькій області.
На жаль, 7 серпня він потрапив під повторний ракетний обстріл окупантів і зазнав поранення.
Сьогодні він прибув на місце влучання російської ракети, щоб як завжди допомогти людям, і цього разу сам потрапив під повторний ракетний удар. Тримайся, друже. Нам ще повертатись в Маріуполь,
– повідомив режисер.
Чернов у коментарі "Суспільному" заявив, що Володимир має осколкові поранення. Зараз його оперують у лікарні.
Поранений Володимир у лікарні / Фото Мстислав Чернов
Удар по Покровську: що відомо
- Володимир Зеленський близько о 20:25 повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по Покровську, що у Донецькій області. Ворог завдав 2 ракетні удари, ймовірно, "Іскандерами".
- Унаслідок атаки загинуло 7 осіб. Також відомо про 57 постраждалих. Розбір завалів продовжується.
- Від повторного ракетного удару по Покровську загинув заступник голови ДСНС Донеччини. Андрій Омельченко прибув на місце ракетного удару, проте окупанти цинічно завдали повторної атаки.
- В Донецькій ОВА наголосили, що росіяни завдали двох ударів по центру міста з інтервалом у кілька десятків хвилин. Пошкодили дев'яти та п'ятиповерхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі.
- У мережі припускають, що окупанти хотіли завдати таких руйнувань, як і під час обстрілу Краматорська. Зокрема, журналіст Денис Казанський зазначив, що на першому поверсі обстріляного житлового будинку в Покровську розташований ресторан "Корлеоне", в якому часто бувають волонтери та іноземні журналісти, що приїжджають на фронт.