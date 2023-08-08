Серед поранених у Покровську поліцейських — герой фільму "20 днів в Маріуполі"

Під час ракетного обстрілу Покровська на Донеччині зазнав поранення поліцейський, герой фільму "20 днів в Маріуполі" – Володимир. Він прибув на місце удару, аби допомогти постраждалим.

Про це заявив режисер Мстислав Чернов. Він не повідомив, у якому стані поранений поліцейський, але оприлюднив світлину, ймовірно, з лікарні, передає 24 Канал.

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"Як завжди, допомагав людям"

Чернов повідомив, що Володимир, ризикуючи собою, постійно допомагав рятувати людей в Маріуполі. Після того, як йому вдалося вирватись з оточення, чоловік продовжив працювати поліцейським у своїй рідній Донецькій області.

На жаль, 7 серпня він потрапив під повторний ракетний обстріл окупантів і зазнав поранення.

Сьогодні він прибув на місце влучання російської ракети, щоб як завжди допомогти людям, і цього разу сам потрапив під повторний ракетний удар. Тримайся, друже. Нам ще повертатись в Маріуполь,

– повідомив режисер.

Чернов у коментарі "Суспільному" заявив, що Володимир має осколкові поранення. Зараз його оперують у лікарні.



Поранений Володимир у лікарні / Фото Мстислав Чернов

Удар по Покровську: що відомо