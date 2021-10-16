Серед загиблих – 3-річна дівчинка: Балі сколихнув землетрус

Острів Балі сколихнув землетрус магнітудою 4,8. Жертвами трагедії стали щонайменше 3 людей.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів. Внаслідок інциденту постраждали території на східному боці туристичного острова. Мовиться про райони Карангасем і Банглі.

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Підземні поштовхи не були дуже сильними. Водночас відомо про щонайменше 3 жертв. Серед них – 3-річна дитина.

Окрім того, фахівці попереджують про можливість нових поштовхів.

Землетрус на Балі: дивіться відео

Землетрус у Перу

Землетрус магнітудою 5,7 сколихнув Перу 10 жовтня. Підземні поштовхи зафіксували на глибині 13,5 кілометра.

Епіцентром землетрусу – 200 кілометрів від міста Куско. Там проживають понад 300 тисяч людей.

Інформації про постраждалих, на щастя, не було.

Окрім того, землетруси потужністю 4,6 та 4,4 також сколихнули країну в центральному та південному регіонах країни.