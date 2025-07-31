Володимир Зеленський повідомив, що в Києві після нічної атаки є численні пошкодження житлової інфраструктури. В одному зі спальних районів у багатоповерхівці росіяни зруйнували під’їзд. Президент також додав, що Росія вбила шістьох людей, серед них – шестирічний хлопчик і його мама.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Володимира Зеленського. За словами президента, російська армія запустила по Україні більш ніж 300 дронів і 8 ракет цієї ночі.

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Як Зеленський відреагував на нічну атаку по Києву?

Президент зазначив, що ще вночі на місця російських ракетно-дронових обстрілів прибули рятувальники, лікарі та всі необхідні служби. Вони досі працюють, надаючи людям допомогу.

Основний удар ворога в ніч проти 31 липня був завданий по Києву. Постраждали також Дніпровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина та Київська область.

У столиці є щонайменше 6 загиблих, однак ця кількість може збільшуватися. Серед жертв є дитина.

Мої співчуття всім рідним та близьким. Також відомо про десятки постраждалих людей, кожному й кожній надається необхідна допомога,

– написав президент.

За інформацією Зеленського, російська армія запустила по Україні близько 300 дронів і 8 ракет. Він додав, що Україна робитиме все можливе на міжнародній арені, щоб реалізувати домовленості для захисту життя людей.

Зеленський показав наслідки атаки по Києву 31 липня / Фото ДСНС України

Володимир Зеленський наголосив, що росіяни продовжують вести агресію у відповідь на прагення всього світу встановити мир. Ворог здійснює нові показові вбивства, а тому досягти спокою можливо лише через силу. Україна після чергового цинічного удару окупантів по цивільних будинках очікує на підтримку партнерів.