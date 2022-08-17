Серед знищених боєприпасів у Джанкої були зенітні ракетні системи, – Чубаров
У Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму 16 червня пролунали вибухи на складах окупантів. Зокрема, підірвали об'єкт, який є одним з найпотужніших за вмістом боєприпасів.
Про це для 24 каналу сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він зазначив, що наразі немає деталей наслідків вибухів.
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"Боєприпаси накопичували на території, що прилягає до Херсонської області. Джанкой є транспортним вузлом як автомобільних шляхів, так і залізничного транспорту. Зрозуміло, те, що перекидають з території росії, йде по мосту через Керчинську протоку та доїжджає у Джанкой. Далі техніку розподіляють", – зазначив голова Меджлісу.
Атака зменшила потенціал
Зброя, яка згоріла на складах, повинна була вбивати українців. Чубаров вважає, що удар 16 серпня суттєво знизив потенціал окупантів з огляду на майбутні атаки проти материкової України.
Експерти говорять, що серед знищеного є системи зенітного ракетного вогню. Вони мали бути переміщені на територію Херсонської та Запорізької областей,
– сказав Чубаров.
Що відбувається у Джанкої
За словами Чубарова, зброя на складі детонувала годинами. Окупанти оточили периметр ураження у радіусі 5 кілометрів. Крім цього, почалася евакуація 2 тисяч людей.
Голова Меджлісу зазначив, що на трансформаторній підстанції міста пошкоджене полотно. Наразі у Джанкої немає залізничного сполучення.
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