Серед знищених боєприпасів у Джанкої були зенітні ракетні системи, – Чубаров

У Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму 16 червня пролунали вибухи на складах окупантів. Зокрема, підірвали об'єкт, який є одним з найпотужніших за вмістом боєприпасів.

Про це для 24 каналу сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він зазначив, що наразі немає деталей наслідків вибухів.​

До теми У мережі опублікували момент "бавовни" біля Джанкоя в Криму

"Боєприпаси накопичували на території, що прилягає до Херсонської області. Джанкой є транспортним вузлом як автомобільних шляхів, так і залізничного транспорту. Зрозуміло, те, що перекидають з території росії, йде по мосту через Керчинську протоку та доїжджає у Джанкой. Далі техніку розподіляють", – зазначив голова Меджлісу.

Атака зменшила потенціал

Зброя, яка згоріла на складах, повинна була вбивати українців. Чубаров вважає, що удар 16 серпня суттєво знизив потенціал окупантів з огляду на майбутні атаки проти материкової України.

Експерти говорять, що серед знищеного є системи зенітного ракетного вогню. Вони мали бути переміщені на територію Херсонської та Запорізької областей,

– сказав Чубаров.

Що відбувається у Джанкої

За словами Чубарова, зброя на складі детонувала годинами. Окупанти оточили периметр ураження у радіусі 5 кілометрів. Крім цього, почалася евакуація 2 тисяч людей.

Голова Меджлісу зазначив, що на трансформаторній підстанції міста пошкоджене полотно. Наразі у Джанкої немає залізничного сполучення.

Зверніть увагу – розриви боєприпасів у Криму тривали добу: дивіться відео