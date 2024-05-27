Навіть новий закон про мобілізацію не розв'язує проблеми нестачі людей на фронті. Адже воюють за Україну переважно бійці 40 – 45 років.

Іноземні журналісти пояснюють, чому виникла така проблема. Також вони зазначають, посилаючись на українських співрозмовників, що "стає тільки гірше".

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Чому більшість бійців ЗСУ старшого віку

Більшість людей, з якими я спілкуюся, приблизно 40 – 45 років. Молодші люди — особливо молодші за 30 – зустрічаються відносно рідко,

– розповів Павло Нарожний, який збирає кошти для артилеристів.

Попри те, що Україна атакує безпілотниками, знищує кораблі противника, та війна за територію триває, тож і залежить від здатності України поповнювати лави солдатів. Це, за даними видання, створює проблему для країни з третиною населення супротивника.

Окрім того, високопоставлений український військовий чиновник на умовах анонімності підтвердив журналістам, що середній бойовий вік бійців ЗСУ 43 – 45 років.

"Це була проблема вчора. І стає тільки гірше", – заявив співробітник аналітичного центру "Центр Разумкова" Олексій Мельник.

Чому рекрутинг молодих залишається проблемою

Іноземне видання зауважує, що ідея про те, що молодь повинна уникати поля бою, була визначена в законі. Адже раніше призивали на військову службу лише після 27 років. Нещодавно призовний вік знизили до 25 років.

Проте погіршує ситуацію неефективний призов тих, хто потрапляє в цільовий діапазон. Адже багато молодих людей, які переїхали через бойові дії, тепер неможливо знайти.

За офіційною статистикою, лише половина з 4,5 мільйона переміщених осіб перереєструвалися за новою адресою,

– пише видання.

Також матері втекли з України з синами-підлітками, та не повертають їх назад, коли вони вже досягли повноліття. Тому все менше чоловіків у віці 18 – 20 років стають добровольцями.

"Додайте до цього демографічний фон, який означає, що через бебі-бум 1980 роках українців у віці поза 30 років вдвічі більше, ніж тих, кому за 20 років. Адже у пострадянській Україні сім'ї, що боролись з невизначеністю, не поспішали заводити дітей", – кажуть журналісти.

Окрім непопулярної політики посилання української молоді на смерть, звільнення чоловіків у віці від 18 до 25 років від участі в бойових діях мотивоване вірою в те, що вони стануть ключем до відновлення України в майбутньому, пояснив народний депутат Сергій Рахманін, член парламентського комітету з питань безпеки й оборони.

Ми не знаємо, як довго триватиме війна, які ресурси нам знадобляться і як довго,

– заявив Рахманін.

Однак ця ж невизначеність означає, що багато літніх солдатів тепер страждають від забутих хвороб і травм, які є платою за ведення війни, якій не видно кінця.