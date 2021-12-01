Середня заробітна плата лікаря в Україні зросте до 24 тисяч гривень, – Зеленський

1 грудня 2021 , 10:47
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Джерело:

24 канал

Володимир Зеленський під час виступу у Раді у середу, 1 грудня, заявив, що зарплати медиків з 1 січня 2022 року становитимуть щонайменше 20 тисяч гривень. Середня заплата зросте до 24 тисяч гривень.

Президент також заявив, що з 1 грудня 2021 року мінімальна зарплата в Україні становить 6,5 тисячі гривень. Середня зарплата вперше за 30 років у доларовому еквіваленті перевищила 500 доларів щомісяця.

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Зеленський наголосив, що упродовж року зарплата лікарів зросла вдвічі. 

З 1 січня вона складатиме мінімум 20 тисяч гривень. Середня зарплата лікаря в Україні буде 24 тисячі гривень. Ми вперше починаємо гідно ставитися до лікаря, 
– пообіцяв президент. 

Економічна ситуація в Україні – стабілізувалась

  • За словами Зеленського, попри пандемію коронавірусу та проблеми, які вона спричинила, економічну ситуацію в Україні вдалося стабілізувати.
  • Зокрема, 2021 рік Україна завершує з найвищим в історії ВВП.
  • Розмір економіки України встановить рекорд – перевищить 190 мільярдів доларів.
  • Також в Україні зросли золото-валютні резерви. Наразі вони досягають 30 мільярдів доларів.
Автор: Мар'яна Бекало