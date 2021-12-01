Середня заробітна плата лікаря в Україні зросте до 24 тисяч гривень, – Зеленський

Володимир Зеленський під час виступу у Раді у середу, 1 грудня, заявив, що зарплати медиків з 1 січня 2022 року становитимуть щонайменше 20 тисяч гривень. Середня заплата зросте до 24 тисяч гривень.

Президент також заявив, що з 1 грудня 2021 року мінімальна зарплата в Україні становить 6,5 тисячі гривень. Середня зарплата вперше за 30 років у доларовому еквіваленті перевищила 500 доларів щомісяця.

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Зеленський наголосив, що упродовж року зарплата лікарів зросла вдвічі.

З 1 січня вона складатиме мінімум 20 тисяч гривень. Середня зарплата лікаря в Україні буде 24 тисячі гривень. Ми вперше починаємо гідно ставитися до лікаря,

– пообіцяв президент.

Економічна ситуація в Україні – стабілізувалась