У Середземне море увійшла група великих десантних кораблів ВМС США

23 травня 2021 , 14:06
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Джерело:

"Інтерфакс-Україна"

Кораблі ВМС США пройшли Гібралтар і увійшли в акваторію Середземного моря. Очікується, що далі судна попрямують на Близький Схід у район Перської затоки.

На борту амфібійно-десантної групи перебуває 24-й експедиційний батальйон морської піхоти. Чисельність військ налічує близько 2,5 тисячі осіб.

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Амфібійно-десантна група США

  • авіаносний універсальний десантний корабель Iwo Jima;
  • десантно-вертолітний корабель-док San Antonio;
  • десантний транспорт-док Carter Hall.
Зверніть увагу! В Аравійському морі з квітня перебуває американська авіаносна ударна група на чолі з атомним авіаносцем Dwight Eisenhower.

Кораблі США у Чорному морі: що відомо

Автор: Олег Васьків