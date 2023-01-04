Росія утримує в Середземному морі 5 носіїв ракет "Калібр", – ВМС

Російські окупанти досі тримають у Середземному морі носії ракет. Таким чином, загарбники можуть завдати удару по Україні в будь-який момент.

Також окупанти тримають у морі ворожі кораблі. Нагадаємо, що у загарбників залишилось ракет на 2 – 3 масованих обстріли.

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Скільки носіїв ракет утримує Росія

Станом на 4 січня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 3 ворожих кораблі. А в Азовському морі російські окупанти продовжують контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.

У Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет,

– зазначили у Військово-морських силах України.

Окрім цього, за добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 23 судна, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 18 суден, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.



Скільки носіїв ракет утримує Росія / ВМС ЗС України

Росія може готувати атаку на Різдво

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк напередодні розповіла, що вони аналізують та очікують, що нова масована атака може бути в районі православного Різдва (6 – 7 січня – 24 Канал).

Тому українцям треба бути обережними і вдень, і вночі. Так, у російських загарбників все ще є достатньо іранських дронів, які вони використовують останнім часом переважно вночі, сподіваючись, що у темний час доби їх важче помітити.