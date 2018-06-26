Серена Вільямс прикрасила обкладинку глянцю: чарівні фото
Знаменита тенісистка Серена Вільямс, яка рік тому вперше стала мамою, прикрасила обкладинку журналу InStyle.
У фотосесії 36-річна чемпіонка показала свою неперевершену спортивну фігуру у білому купальнику Gottex. Автором фотоісторії став Роббі Фімано.
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Серена Вільямс для InStyle
Під час інтерв’ю Серена поділилася враженнями від королівського весілля принца Гаррі та Меган Маркл.
"Це було супер весело. Я багато років знаю Меган, тому було радісно бачити, що моя подруга щаслива", – розповіла Вільямс.
За її словами, вона довго готувала образ до королівського весілля і працювала з П'єрпаоло Піччолі – дизайнером Valentino.
Джерело: 24 Канал
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