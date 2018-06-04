Серена Вільямс відмовилася грати з росіянкою Шараповою на Roland Garros
Американська тенісистка Серена Вільямс відмовилася виходити на корт проти росіянки Марії Шарапової на Відкритому чемпіонаті Франції. І покинула турнір.
Причина – травма руки. Про це американка заявила перед початком матчу з Марією Шараповою. Відтак росіянка проходить у чвертьфінал турніру.
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Варто додати, що у чвертьфіналі Шарапова зіграє з переможницею пари іспанкою Габріне Мугуруса та українкою Лесею Цуренко.
Джерело: 24 Канал
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