Пітьма, вибухи та морське дно: у мережі показали ймовірне відео атаки на корабель "Сергій Котов"

Росія програє битву за Чорне море. З'явилося чергове підтвердження втрати росіян: у мережі ширять відео, на якому видно враження корабля "Сергій Котов".

У ніч проти вівторка, 5 березня, в районі тимчасово окупованого Криму було неспокійно. Спершу повідомляли про вибухи, а потім анонімні телеграм-канали почали припускати, що російський флот втратив ще одне судно, – інформує 24 Канал.

Дивіться також Вибухи в Керчі, Росія атакувала "Шахедами" Одещину: хронологія 741 дня війни

Ураження корабля "Сергій Котов"

Як пишуть ЗМІ, на кораблі "Сергій Котов" у момент ураження було 80 осіб екіпажу. Це судно загарбники використовували як військове. Зокрема, корабель міг транспортувати крилаті ракети типу "Калібр".

Коли вибухає щось в Криму, у рамках законах війни, яких Україна дотримується. Коли відбуваються якісь такі події, – це і, власне, називається "сезон бавовни". Коли він починається, ми говоримо, що наш потенціал не втрачено. Насолоджуймося процесом,

– прокоментувала події Наталія Гуменюк, речниця Сил оборони Півдня.

Також в ефірі національного телемарафону спікерка уточнила, що 1 березня 2024 року розпочався "новий сезон бавовни". Вона метафорично порівняла його з посівною, щодо якої характерне правило: що більше посієш, то більше пожнеш.

Водночас із відео, яке ширять у мережі, зрозуміло, що чекати жнив російським окупантам не варто. До того моменту від їхнього флоту взагалі може нічого не залишитися.

На ролику чути серію пострілів і вибухів у пітьмі моря. Потім лунає звук підриву, а чоловічий голос каже: "Є**ать, н**уй".

Момент ураження корабля "Сергій Котов": дивіться відео з телеграм-каналів

Інші новини з окупованого Криму

Близько опівночі 5 березня вибухи чули в районі Керчі, що на сході Кримського півострова. Російські окупанти поспішили заявити про "успішну роботу ППО".

Згодом повідомили, що Росії довелося перекрити незаконно збудований Кримський міст. Як писали прокремлівські ресурси, – "тимчасово".

Перед тим окупанти скаржилися на черговий ракетний удар по базі "Гвардійське", унаслідок чого були поранені троє військовослужбовців.

Навіть російські Z-канали не заперечують атаку на корабель. Ба більше, вони повідомляють, що судно пішло на дно. Водночас загарбники стверджують, що його нібито вразила Україна морськими дронами в районі Феодосії.