Гостомель у жалобі: на війні загинув штаб-сержант Сергій Антіпов

У Гостомелі, що на Київщині, в останню путь проведуть Героя-захисника Сергія Антіпова. Штаб-сержан ЗСУ загинув внаслідок ракетного удару в Дніпропетровській області.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Гостомельську селищну військову адміністрацію.

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Що відомо про загибель Сергія Антіпова?

Сергій Антіпов з Гостомеля воював проти російських окупантів, захищаючи незалежність України. Під час бойової роботи поблизу села Великоолександрівка Дніпропетровської області воїн отримав тяжке поранення, внаслідок якого загинув.

Сергій Антіпов був штаб-сержантом та обіймав посаду начальника групи секретного документального забезпечення служби охорони державної таємниці ЗСУ. 19 липня військовий потрапив під ворожий ракетний удар. А 20 липня його життя обірвалося.

Сергій відважно захищав нашу свободу та незалежність, боровся за мирне майбутнє нашої країни,

– повідомили його земляки.

Прощання з Героєм відбудеться в Гостомелі 25 липня на Алеї Героїв. Траурна колона проїде містом Буча та селищем Гостомель. Сергія Антіпова зустрінуть "живим коридором" біля Гостомельської СВА.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Сергія Антіпова, який поліг захищаючи Україну та кожного з нас! Вічна пам'ять Герою.

Нагадаємо, днями на Волинь прийшла страшна звістка – підтвердили загибель жителя Ківерцівської громади Віталія Фокіна. На початку вторгнення воїн добровільно пішов захищати Україну.