Стане точкою ганьби морської піхоти Росії на багато років, – ЗСУ про ситуацію у Павлівці

Станом на 12 листопада найактивніші та найагресивніші бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На кожному з них ворог може втратити до роти особового складу.

Однак він не покидає спроб й прорвати оборону України. Про це розповів речник Східного угруповування військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

Цікаво Як ЗСУ зупиняють російських військових: Світан розповів про ситуацію на фронті

Ситуація на Східному фронті

Зокрема для атак ворог на цих напрямках використовує:

артилерію,

авіацію,

реактивні системи залпового вогню тощо.

Проте, як зазначив Сергій Череватий, окупантам не вдається прорвати лінію оборони України завдяки мужності та стійкості наших військовослужбовців, а також навченості командирів та штабів.

Також речник розповів, що за останню добу на Сході лінія фронту не змінилася. Там можуть бути невеликі вигинання в ту чи іншу сторону, але загалом фронт тримається.

Ми не даємо противнику прорвати нашу оборону, піти вглибину оборони, відповідно створити для нас серйозну загрозу,

– сказав Сергій Череватий.

Павлівка та Білогорівка

Шалених втрат окупанти зазнали й біля Павлівки Донецької області. Там одна з найелітніших бригад росіян, 155-та бригада тихоокеанського флоту, втратила декілька сотень морських піхотинців лише за декілька днів. Дійшло навіть до того, що військові країни-агресорки записали скаргу губернатору Приморського краю Олегу Кожем'яці.

Однак замість допомоги росіянам, які посміли висловити невдоволення, направили не допомогу, а комісію з вихователів та слідчих. Результати поки не відомі.

Павлівка біля Вугледару стане на багато десятиліть точкою ганьби морської піхоти Російської Федерації. Там тривають жорстокі бої, там щодня відбуваються найзапекліші битви, ворог намагається просунутися, проте ключові висоти залишаються за нами. Щодня він платить за ці спроби атакувати,

– підкреслив Сергій Череватий.

Також окупанти не раз заявляли, що захоплювали Білогорівку, однак це не так. Насправді під час спроб атакувати українські позиції ворог був уражений вогнем артилерії і відкинутий підрозділами ЗСУ. Тож наразі на луганському напрямку немає абсолютно ніякої переваги ворога.

"Він намагається штурмувати час від часу, проте я сказав би про те, що більше ЗСУ давлять в тому напрямку, і крок за кроком збільшують звільнену українську землю. Проте там потрібно трошки більше часу, щоб показати детальніше, що ми там можемо зробити", – розповів речник Східного угруповування.

Що наразі відбувається біля Бахмута

Вже кілька місяців ЗСУ стримують росіян на підступах до Бахмута. Це місто важливе, адже може відкрити окупантам шлях на два найбільші міста вільного Донбасу – Слов'янськ і Краматорськ.

Однак попри те, що понад 60% Бахмута знищені, захисники України втримують місто від навали. Натомість ворог зазнає колосальних втрат.

Битви за місто там зараз настільки запеклі, що військовий експерт Олег Жданов заявив, що вони побили рекорд з тривалості та жорстокості боїв.

До теми – Військовий експерт розповів про битву за Бахмут: дивіться відео