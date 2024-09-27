Росіяни поширили відео із полоненим: у "Вовках да Вінчі" відповіли, чи це справді їхній боєць

Окупанти оприлюднили відео із допитом нібито захопленого у полон українського військового. Той представився солдатом "Вовків Да Вінчі". Командир батальйону відреагував.

На кадрах, оприлюднених росіянами, полонений каже, що він служить у 3-тій ОШБр у батальйоні "Вовків да Вінчі". Комбат Сергій Філімонов розвінчав фейк окупантів.

Дивіться також Скільки українців вдалося повернути з полону від початку повномасштабного вторгнення Росії

Недолугий фейк росіян

Передусім, Філімонов уточнив, що "Вовки да Вінчі" не мають стосунку до Третьої окремої штурмової бригади.

Також 1 ОШБ зараз не має ніякого зв'язку із батальйоном "Вовки Да Вінчі". "Вовки Да Вінчі" входять до складу 59-та окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

За словами війського, росіяни "настільки злі, що ми вже взяли понад 30 полонених, що намагаються хоч якось реабілітуватися".

За весь бойовий шлях нам не відомо про жодного нашого бійця, який попав в полон. Якщо хтось мені такого покаже, обіцяю в термін 1 день віддати за нього 5 окупантів з (114 бригади, 6 танкового полку, 2 танкового полку, 5 мсбр),

– заявив Філімонов.

Окупанти оприлюднили допит полоненого: дивіться відео

До слова, за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1370 окупантів.