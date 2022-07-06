Захід боїться, що ядерна зброя "розбіжиться", – Гармаш припустив сценарій розпаду Росії

Більшість країн Заходу надають значну підтримку Україні у війні проти Путіна. Водночас у західних країнах остерігаються дестабілізації ситуації в Росії.

Найбільшу частину військової допомоги Україна отримує від Великої Британії та США. Про це повідомив 24 каналу журналіст Сергій Гармаш.

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Однак, за його словами, країни Заходу потрохи зволікають із постачанням зброї.

Чому Захід зволікає із наданням зброї Україні

Гармаш вважає, що зволікання з боку Заходу пов'язане із двома основними причинами.

По-перше, об'єктивно існує західна бюрократія. За словами журналіста, на Заході немає війни та вони повільно думають, адже сприймають ситуацію не так гостро, як українці.

По-друге, західні країни бояться дестабілізації ситуації в Росії.

Чого боїться Захід

На думку Гармаша, якщо Путін почне програвати у воєнному плані, це може призвести до серйозної дестабілізації та центробіжних рухів у самій Росії.

Захід боїться того, що ядерна зброя "розбіжиться" по різних суб'єктах Російської Федерації, які можуть почати воювати між собою,

– підкреслив журналіст.

Водночас сьогодні у західних країнах кажуть про те, що розпад Росії є неминучим.

"Завдання Заходу – зробити розпад Росії контрольованим"

Головне завдання Заходу – зробити процес розпаду Росії контрольованим, підкреслив Гармаш.

"Саме це намагання і є основним мотивом того, чому західні країни не дають там прискорити розпад Росії. А ми його можемо реально прискорити саме тим, що почнемо перемагати та звільняти нашу територію", – додав журналіст.

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Він додав, що військова поразка для Путіна фактично стане кінцем імперської Росії.

Захід робить ставку на російські еліти

За словами журналіста, Захід сподівається на активність російських еліт.

"Російські еліти як більш освічені, як більш зацікавлені у якійсь стабільності почнуть трансформацію Російської Федерації більш м'якими засобами, не військовими", – пояснив Гармаш.

Саме вони, додав журналіст, можуть змінити ситуацію, принаймні прибрати путінський режим.

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