Гайдай прокоментував чутки про ймовірну відставку й нову посаду

ЗМІ поширюють інформацію про ймовірну відставку очільника Луганської ОВА. Сергій Гайдай вже відповів на ці чутки.

Так, очільник Луганської ОВА повідомив, що рішення про його ймовірні призначення на інші посади немає. Однак, додав, що готовий працювати і на іншому напрямку, якщо це визначить президент.

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Рішення поки немає

Я — член команди президента. Якщо він побачить мене на якійсь важливій посаді на іншому напрямку фронту, значить я поїду туди, куди він мене призначить. Для того, щоб призначити кудись, там де людина працює, її з того місця треба звільнити. Я не бачу тут ніяких величезних сенсацій, але поки, що, ніяких документів нема,

– зазначив Гайдай.

Також він наголосив, що працює до останнього дня всюди на державній службі, навіть якщо завтра призначать на іншу посаду. Та додав: "Але, навіть якщо когось кудись призначають, це треба купу документів виготовити, отримати погодження, це довгий шлях".

Що про це кажуть у Зеленського

Прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі Суспільному повідомив, що наказу про звільнення Гайдая немає.

"Я можу коментувати лише конкретні рішення, а рішення — це коли є підпис під наказом документа. А до того, всілякі спекуляції, посилання на джерела і таке інше коментувати, на жаль, не можу", – зазначив Никифоров.

Що цьому передувало

В Українській правді з посиланням на власні джерела повідомили, що найближчим часом Сергій Гайдай може втратити посаду голови Луганської ОВА. Його нібито хочуть відправити послом у Казахстан.