На Авдіївському напрямку загинув госпітальєр Сергій Казнадій
Джерело:HOSPITALLERS PARAMEDICS
Російська агресія продовжує забирати в України її найкращих синів та доньок. Так, на фронті загинув госпітальєр Сергій Казнадій.
Герой боронив нашу країну на Авдіївському напрямку. Про втрату повідомили у Добровольчому медичному батальйоні "Госпітальєри" УДА.
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Загибель госпітальєра
Під час виконання завдання на фронті 5 травня загинув госпітальєр Сергій Казнадій. Оборонцю було 45 років – за 15 днів у нього мало бути день народження.
Друже Гера, ти був людиною з неймовірною душею та добрим серцем. Сміливий духом, Гера завжди був опорою для свого екіпажу. Він загинув, працюючи на Авдіївському напрямку,
– повідомили побратими військового.
У медичному батальйоні висловили глибокі співчуття родині Сергія і наголосили, що ця втрата – невимовний біль для всіх "Госпітальєрів".
Сергій Казнадій загинув на Авдіївському напрямку / фото HOSPITALLERS PARAMEDICS
Дата, місце та час прощання з Сергієм Казнадієм буде повідомлено пізніше.
Втрати України
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