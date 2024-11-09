Мусив слухати Небензю, – Кислиця розповів про день, коли загинув його племінник на фронті

Сергій Кислиця поділився історією про загибель його племінника на фронті у 2022 році. Дипломат зазначив, що в той день він мусив вчергове слухати брехню російського постпреда в ООН Васілія Небензі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю постійного представника України в ООН для ТСН.

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Як Кислиця мусив слухати Небензю в день загибелі племінника

Сергій Кислиця наголосив, що, на його думку, Україна має бути присутньою на всіх засіданнях Організації Об'єднаних Націй. Дипломат підкреслив, що його міжнародні колеги часто йому говорять, що вже не мають сил вислуховувати всю маячню, яку говорить російський постпред.

Сергій Кислиця вважає, що Україна має бути присутньою на всіх засіданнях ООН. Він зазначив, що його колеги часто говорять, що у них немає сил терпіти російську маячню.

Був такий літом 2022-го момент один, коли я мав сидіти в залі Радбезу і слухати Небензю після того, як убили мого племінника, сина моєї сестри, на фронті біля Сіверськодонецька,

– зазначив український постпред в ООН.

Водночас Кислиця підкреслив, що йому особливо шкода постійних членів Радбезу ООН, які вислуховують весь час брехню Небензі. Адже, за словами дипломата, на відміну від нього й обраних членів, постійні члени Радбезу мають сидіти там з ранку до ночі.

До слова, раніше Сергій Кислиця розніс генерального секретаря ООН за його поїздку на саміт БРІКС у російській Казані. Український дипломат підкреслив, що аргументи Гутерреша щодо "важливості саміту для налаштування діалогу з країнами" не працює, адже він відмовився приїздити на Саміт миру у Швейцарії.