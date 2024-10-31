КНДР потрібен досвід в Україні: війна може поширитися й на Азію, – Кислиця

Північна Корея, взявши участь у війні проти України, хоче забезпечити надання досвіду у веденні бойових дій своїм військовим. Адже війна може поширитися й на територію Азії.

Про це на засіданні Радбезу ООН щодо залучення військ КНДР у війну розповів постійний представник України в Організації Об'єднаних Націй – Сергій Кислиця, передає 24 Канал.

До теми Північнокорейські війська переодяглися у російську форму, – Пентагон

Навіщо КНДР війна проти України

Кислиця розповів, що Пхеньян не дає своїх солдатів Росії просто так. За словами українського постпреда, у влади КНДР є власні інтереси та цілі щодо залученості у війну проти України.

Ці військові КНДР, особливо офіцери, які переживуть війну, повернуться у свою країну, маючи винятковий досвід у веденні сучасної війни. Питання у тому, як саме КНДР буде використовувати цих досвідчених військових. І ми всі знаємо відповідь,

– наголосив Сергій Кислиця.

Дипломат також наголосив, що відомо, що війна може поширитись з Європи на Азійський континент. Саме тому ці військові прибули в Росію, і, швидше за все, їх будуть використовувати не лише в Україні, а й на Корейському півострові.

До слова, у Пентагоні підтвердили, що кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до кордону з Україною у Росії. Мовиться, зокрема, про Курську область, де проводять операцію Збройні Сили України.