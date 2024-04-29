В Одесі під час обстрілу поранено екснардепа Ківалова: ЗМІ поширили відео госпіталізації

Увечері росіяни вдарили балістикою по Одесі. Відомо про 3 загиблих та кілька десятків поранених. Крім того, у мережі поширюється інформація, що серед постраждалих – колишній "регіонал" Сергій Ківалов.

29 квітня загарбники запустили ракету по Одесі. За даними ОВА, у місті пошкоджені житлові будинки, а також горить палац студентів Одеської юридичної академії, відомий як "Замок Гаррі Поттера".

Дивіться також Ворог вдарив по Одесі: загинуло 2 людей та собака, є поранені

Постраждав екснардеп

Відповідно до офіційної інформації, окупанти вбили трьох людей та собаку. Також відомо про 20 постраждалих з пораненнями різного ступеня тяжкості. Серед них – 12-річний хлопчик.

Окремо у соцмережах поширюються повідомлення про те, що внаслідок атаки було травмованого колишнього народного депутата Сергія Ківалова.

Зазначається, що він отримав осколкове поранення правого стегна. Про це Суспільному підтвердив проректор НУ "ОЮА" Валентин Федоров.

Так, у мережі поширили відео, на якому начебто зафіксована госпіталізація екснардепа.

Ківалова поранили в Одесі: відео соцмережі

У ЗМІ зазначають, що політика госпіталізували з венозною кровотечею до міської лікарні №10, звідти він виїхав до приватної клініки.

Що відомо про Ківалова