В Одесі під час обстрілу поранено екснардепа Ківалова: ЗМІ поширили відео госпіталізації
Увечері росіяни вдарили балістикою по Одесі. Відомо про 3 загиблих та кілька десятків поранених. Крім того, у мережі поширюється інформація, що серед постраждалих – колишній "регіонал" Сергій Ківалов.
29 квітня загарбники запустили ракету по Одесі. За даними ОВА, у місті пошкоджені житлові будинки, а також горить палац студентів Одеської юридичної академії, відомий як "Замок Гаррі Поттера".
Дивіться також Ворог вдарив по Одесі: загинуло 2 людей та собака, є поранені
Постраждав екснардеп
Відповідно до офіційної інформації, окупанти вбили трьох людей та собаку. Також відомо про 20 постраждалих з пораненнями різного ступеня тяжкості. Серед них – 12-річний хлопчик.
Окремо у соцмережах поширюються повідомлення про те, що внаслідок атаки було травмованого колишнього народного депутата Сергія Ківалова.
Зазначається, що він отримав осколкове поранення правого стегна. Про це Суспільному підтвердив проректор НУ "ОЮА" Валентин Федоров.
Так, у мережі поширили відео, на якому начебто зафіксована госпіталізація екснардепа.
Ківалова поранили в Одесі: відео соцмережі
У ЗМІ зазначають, що політика госпіталізували з венозною кровотечею до міської лікарні №10, звідти він виїхав до приватної клініки.
Що відомо про Ківалова
- Сергій Ківалов – український політик, народний депутат України III—VIII скликань, голова Центральної виборчої комісії під час президентських виборів 2004 року. Його звинувачували у фальсифікаціях, які вилилися у Помаранчеву революцію.
- Також Ківалов – академік Національної академії правових наук України, президент Національного університету "Одеська юридична академія". Член фракції Опозиційного блоку (колишня Партія регіонів).
- Ківалов шість разів обирався народним депутатом України, очолював “Українську морську партію”.
- У 2020 році балотувався на посаду міського голови Одеси та у передвиборчій кампанії обіцяв захищати російськомовне населення.
- У свій час Ківалов голосував за "Харківські угоди" та "Диктаторські закони 16 січня".
- У 2013 році екснардеп отримав медаль Пушкіна від Путіна "За великий внесок у збереження й популяризацію російської мови й культури за кордоном". Відомо, що Ківалов був одним із розробників законопроєкту "Про засади державної мовної політики" 3 липня 2012 року, який передбачає можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10 відсотків.