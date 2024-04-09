Жорстока війна, яку розв'язала Росія забирає найкращих доньок та синів України. Так, у бою з ворогом полягли захисники Сергій Коновал і Тарас Петришин, які були родом з Тернополя.

У Києві, у вівторок, 9 квітня, на Майдані Незалежності попрощались з загиблими Героями. Провести в останню путь воїнів прийшли родичі, побратими та небайдужі українці.

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У Києві попрощалися з військовими Сергієм Коновалом і Тарасом Петришиним

У вівторок, 9 квітня, на Майдані Незалежності відбулась церемонія прощання із загиблими офіцерами 67-ї бригади Сергієм "Нордом" Коновалом та Тарасом "Химерою" Петришиним. Захисники України були родом із Тернополя і загинули в один день внаслідок ворожого обстрілу.

Захисники України загинули в один день від ворожого снаряда. Коновал був командиром 2-ї стрілецької роти 2-го стрілецького батальйону 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Тарас Петришин був його заступником. Обидва українських захисників були родом з Тернополя, а також були кумами.

В останню путь провести Героїв України прийшли родичі, побратими та небайдужі українці.

Ввечері 9 квітня, близько 18:00, тіла військових зустрінуть у рідному місті – Тернополі. А вже в середу, 10 квітня, з ними попрощаються в Домі печалі на Микулинецькому цвинтарі.

У Києві попрощалися з військовими Сергієм Коновалом і Тарасом Петришиним / Фото Валентина Поліщук, 24 Канал

Віддали життя за Україну

Захищаючи Україну від ворога загинув воїн 65-ї ОМБр Роман Кропивницький зі Львова. У минулому капітан міліції на початку повномасштабної війни добровольцем став до лав ЗСУ.

Захищаючи рідну землю від окупантів, загинув відомий тренер Валентин Дондіков. Це сталася 6 квітня. Життя спортсмена обірвалося під час виконання бойового завдання на Херсонському напрямку через ворожу міну.

Захищаючи рідну землю від російських загарбників, на фронті загинув Андрій Галат із Полтавської області. Йому був лише 41 рік.

висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!