Більше футбольного поля, – Тизенгаузен про корабель, який знищило ГУР
Дрони ГУР потопили російський корабель "Сергій Котов". Це судно знищили неподалік від місця, де воно "народилося" – судноремонтного заводу "Залів" у тимчасово окупованій Керчі.
Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що сумнівається у тому, що хтось вижив із членів екіпажу "Сергія Котова". Він додав, що ворожий корабель потопила команда, яка уже має успіхи. Зазначимо, що вибухи на тимчасово окупованому півострові пролунали у ніч проти 5 березня.
До теми 65 мільйонів доларів пішли на дно: що відомо про знищення російського корабля "Сергій Котов"
Корабель, який потопили українські військові, новий. Його спустили на воду у 2021-му році, а взяли на озброєння – у 2022-му. Це 25-те російське судно, яке потопили українські захисники.
Хоч він і називається патрульний корабель, але має довжину практично 100 метрів. Це більше футбольного поля. Ширина 14 метрів. 15 метрів – п'ятиповерхівка заввишки. Це серйозна загроза була,
– розказав Тизенгаузен.
А вертолітний майданчик на кораблі могли б обладнати контейнерами для запуску крилатих ракет "Калібр". Це судно було найновішим з усіх кораблів цього проєкту.
Росіяни нервують
Тим часом російські так звані "воєнкори" заявили про те, що треба терміново прибирати усі великі судна Чорноморського флоту, ховати їх у бухти та закривати різними загородженнями.
Росіяни справді дуже стурбовані тим, як удосконалюються українські безпілотні катери. До того ж очільник ГУР МО Кирило Буданов заявляв про те, що на морські дрони у перспективі можуть встановлювати системи ППО.
"Я не думаю, що там багато людей вижило, з огляду на такий вибух. Тож чекаємо на "зниклих безвісти". Пам'ятаєте, як "Новочеркаськ"? Там теж його рознесло просто на шматки, й сказали, що "там усі живі". А потім фрагменти цих окупантів збирали на відстані майже півтора кілометра", – розповів політтехнолог.
Знищення судна "Сергій Котов": головне
- Російський патрульний корабель "Сергій Котов" біля Керченської протоки атакував спецпідрозділ Головного управління розвідки Group 13 разом із ВМС. Операцію провели за підтримки Мінцифри. У судна пошкоджена корма, правий та лівий борти.
- По цьому кораблю українські військові вдарили втретє. Попередні атаки були у 2023-му році. Після того ворог зміг відремонтувати судно.
- Врешті "Сергій Котов" потопили морські дрони Magura V5. Орієнтовно судно коштує 65 мільйонів доларів.
- Унаслідок удару загинуло 7 членів екіпажу. Ще 6 росіян поранені. Як зазначили у ГУР МО, ймовірно, окупанти евакуювали ще 52 члени екіпажу.