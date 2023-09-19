Атака України на російський корабель "Сергій Котов": у ГУР заявили про серйозні пошкодження

14 вересня у Чорному морі Сили оборони вдарили по російському патрульному кораблю "Сергій Котов". Самі окупанти підтвердили результативну атаку на судно.

Про це заявив представник української військової розвідки Андрій Юсов. За його словами, на кораблі пошкоджено гвинт, а також є пробоїна у лівому борту.

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Що відомо про атаку на корабель "Сергій Котов"

Як розповів Юсов, російські окупанти самі підтверджують результативну атаку на судно. Так, в інформаційній довідці про ситуацію від 13 – 14 вересня начальник розвідувального відділу штабу округу полковник Філатов заявив про ураження кораблів.

Філатов зазначив, що 14 вересня о 4:40 було атаковано патрульні кораблі "Василь Биков" та "Сергій Котов".

На кораблі "Сергій Котов" було пошкоджено гвинт, є пробоїна у лівому борту 50 на 100 сантиметрів вище за ватерлінію.

Обидва ці ураження досить серйозні. Це означає, що на тривалий період корабель "Сергій Котов" перебуватиме на ремонті і не братиме участі в агресивних діях держави-агресора проти України,

– наголосив Юсов.

Що цьому передувало

Нагадаємо, що 14 вересня – чорний день для окупантів. Зокрема, стало відомо, що ГУР завдало удару по патрульному кораблю "Сергій Котов".

Михайло Федоров заінтригував відео, як працює ГУР МО. Вочевидь, на цих кадрах – чорний день для "Сергія Котова".

За даними росЗМІ, була спроба атакувати п'ятьма безекіпажними морськими катерами патрульний корабель Чорноморського флоту "Сергій Котов" в акваторії Чорного моря. Окупанти стверджували, що під час відбиття атаки п'ять безекіпажних катерів противника "знищено вогнем зі штатного озброєння корабля".

"Сергій Котов" – один з "наймолодших" кораблів у військово-морському флоті Росії. На воду його вперше спустили у 2021 році.