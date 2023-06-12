Було лише 27: під час звільнення Благодатного загинув воїн із Хмельниччини
Війна, на жаль, продовжує забирати найкращих захисників. Нещодавно стало відомо, що загинув військовий ЗСУ Сергій Квасун, що родом з Хмельниччини.
Герою назавжди залишилось 27 років. Він був стрільцем-оператором єгерського батальйону.
Важливо Під час виконання спецзавдання загинув смертю хоробрих 27-річний розвідник Руслан Шеремет
Що відомо про загиблого воїна
Сергій Квасун – 1996 року народження. Він родом з міста Нетішин, що на Хмельниччині.
Чоловік служив у лавах 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Він був старшим стрільцем-оператором другого єгерського батальйону.
На жаль, життя Сергія обірвалося під час звільнення Благодатного 10 червня – він отримав мінно-вибухову травму.Зверніть увагу! На Півдні є просування по двох напрямках від 300 до 1 500 метрів. 10 червня наші війська деокупували населені пункти Благодатне і Макарівка.
З сумом повідомляємо, що 10 червня внаслідок несумісної з життям мінно-вибухової травми, в районі населеного пункту Благодатне (Донецька область), загинув старший солдат Сергій Квасун,
– написали у Нетішинській міській раді.
Болючі втрати України
- Нещодавно під час виконання спеціального завдання загинув український розвідник Руслан Шеремет. Герою було 27 років.
- 7 червня Україна зазнала непоправної втрати, адже загарбницькі війська відібрали життя у воїна Сергія Довганя. Йому лише нещодавно виповнилося 38 років.
- Також на війні з російськими окупантами загинув український воїн Сергій Зелінський. Військовий загинув 4 червня під Бахмутом на Донеччині.
- На Донеччині загинув 36-річний воїн з Волині Володимир Вавелюк. Боєць був матросом морської піхоти та зазнав мінометного поранення, яке було не сумісним з життям.
- Також на Донеччині загинув 21-річний син банківського експерта Андрія Оністрата Остап.
- Окрім цього, під Бахмутом загинув 50-річний Микола Бомко. Герой був штаб-сержантом, головним сержантом 1-го взводу оперативного призначення 8 роти оперативного призначення. Він боронив Україну разом з двома синами.