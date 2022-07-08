"Чому ви почали війну": лаврову на саміті G20 оголосили бойкот і поставили важливе питання

сєргєй лавров прибув на саміт G20. Під час виходу на червону доріжку очільник МЗС росії отримав "теплий" прийом від журналістів. Йому поставили питання, яке цікавить усіх.

Глава МЗС росії сєргєй лавров, мабуть, припускав, що йому будуть надзвичайно раді на зустрічі 20 міністрів закордонних справ. Але ж реальність виявилась дещо іншою. І приземлити його допоміг один із журналістів.

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лавров потрапив під холодний душ

Пам'ятаєте, як часто розсипались "хороші" росіяни на запитаннях про те, чий Крим? От сєргєй лавров під час виходу на червону доріжку теж мав можливість потрапити під холодний душ. Замість того, щоб мило посміхатись на камеру та прикидатись голубом миру, йому довелось чути досить неприємне для себе питання від журналіста. Останній його озвучив двічі, адже глава МЗС з першого разу, мабуть, не почув.

Навіщо ви почали війну?,

– викрикнув він.

Ясна річ, що лавров ніяк не відреагував на запитання журналіста. Принаймні не подав вигляду. Хоча водночас, мабуть, зрозумів, що йому буде максимально дискомфортно, тож вирішив не засиджуватись на Балі.

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лавров повівся, наче ображена дитина

сєргєй лавров повівся, як типова ображена дитина. Оскільки прийом був не настільки теплим, то він вирішив якомога швидше закінчити для себе епопею з зустріччю міністрів.

Його підставка під мікрофон марія захарова зауважила, що очільник МЗС поїде, коли завершить двосторонні переговори, а потім звернеться до журналістів. Тож його не буде ані під час офіційної трапези міністрів, ані у другій половині дня.

Щойно свій виступ лавров завершив, він покинув зал засідань. Таким чином він вирішив проігнорувати виступ Анналени Бербок, яка є чинною главою G7. Вона, власне, мала бути наступним доповідачем. Зауважимо, що напередодні повідомлялось, що міністерка закордонних справ Німеччини планувала пройтись по злочинах з боку росії.

Зауважимо, що міністру закордонних справ росії влаштували бойкот під час G20. На вечерю з колегами не прийшли очільники МЗС країн G7. Ба більше, спільне фото зробити також не вдалось. А все тому, що на зустрічі був той самий лавров.

На днях лавров буквально бризкав слиною навсібіч. Він просто ніяк не міг збагнути, чому це у Франції дозволили собі опублікували розмову владіміра путіна й Еммануеля Макрона. Нагадаємо, що самих росіян нічого не стримувало, коли вони робили те ж саме щодо тієї ж Франції та Німеччини.

На цьому наголосив речник МЗС України Олег Ніколенко. Він підкреслив, що у 2021 році росію не зупинили якісь моральні або етичні принципи. Тоді вона без жодних докорів сумління оприлюднила листування очільників міністерств закордонних справ Німеччини та Франції. У ньому якраз обговорювалась діяльність Нормандського формату.

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