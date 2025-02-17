Лавров відкинув територіальні поступки Україні та участь Європи в переговорах

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Росія не погодиться на жодні територіальні поступки Україні. А також він сумнівається в доцільності участі Європи в переговорах.

Про це він заявив перед вильотом до Саудівської Аравії, повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистські ЗМІ. Лавров пояснив, що Росія не погодиться на жодні територіальні поступки Україні в рамках переговорного процесу.

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Лавров заперечує територіальні поступки Україні

Він також зазначив, що питання територій, навіть якщо і йдеться про "поступки з людьми", є неприязним і неможливим, оскільки українські сили ведуть бойові дії, які, за його словами, "похлеще, ніж у нацистів".

Лавров вважає, що такі питання не повинні обговорюватися, поки не будуть вирішені інші, на його думку, важливіші проблеми, зокрема, ситуація з російськомовними людьми в Україні та заборона УПЦ.

Крім того, Лавров висловив сумнів щодо доцільності участі європейських країн у переговорах. На його думку, європейські держави, зокрема Фінляндія, мають застарілу "філософію" та не пропонують реальних рішень для припинення війни.

Філософія європейців не змінилася, тому я не знаю, що їм робити за столом переговорів, – підсумував Лавров.

Він зазначив, що на Мюнхенській конференції звучали заклики до перемир'я, однак з боку Європи часто виникають лише ідеї "замороження конфлікту", що, за словами Лаврова, не веде до реального завершення війни. Він наголосив, що якщо європейські держави планують лише продовження війни, то немає сенсу запрошувати їх до переговорного процесу.

Нагадаємо, що спецпредставник Трампа Кіт Келлог зазначив, що задля миру обидві сторони мають піти на поступки. Зокрема, він зауважив, що Путін має погодитися на територіальні поступки та допустив скорочення чисельності російської армії.

До слова, США також не бачать Європу "фізично" за столом переговорів. Хоча й обіцяли враховувати її інтереси. Натомість президент Зеленський вважає, що саме Україна має вирішувати, кому бути учасниками перемовин щодо закінчення війни.

Зазначимо, що на 18 лютого заплановані переговори у столиці Саудівської Аравії між американською і російською делегаціями.