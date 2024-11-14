Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявив, що через міжнародні санкції йому відмовляють в обслуговуванні літака навіть у "дружніх" країнах. Це створює значні труднощі з перельотами, зокрема через неможливість заправки авіалайнера.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Moscow Times. Про проблеми з заправкою літака через санкції

Лавров розповів під час свого візиту до "дружніх" країн, таких як ПАР та Бразилія.

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Проблеми з заправкою літака через санкції

Він зіткнувся з ситуацією, коли місцеві компанії відмовлялися заправляти літак через страх перед вторинними санкціями Заходу. Міністр зазначив, що ця ситуація його "дратує" і ускладнює роботу російської дипломатії.

За словами Лаврова, "дружні" країни бояться порушувати санкційні обмеження, адже багато з них досі перебувають під впливом "неоколоніалізму".

Міністр навів приклад своєї поїздки до ПАР на саміт БРІКС, коли повернення назад стало справжнім викликом через відсутність можливості заправити літак.

Подібні труднощі виникли й у Бразилії, де Лавров був змушений скористатися літаком свого бразильського колеги Мауро Вієйри для зустрічі з президентом Луїсом Лулою да Сілвою.

До слова, у 2025 році через санкції понад 30 російських авіакомпаній можуть збанкрутувати, що становить 26% пасажирських перевезень.

Борги за лізинг іноземних літаків та новий податок на прибуток ускладнюють фінансове становище авіакомпаній.

Великі авіакомпанії, такі як "Аерофлот", "Уральські авіалінії" та S7 Airlines, змогли викупити частину лізингових літаків.