"Слова Лаврова – це початок торгів": опозиціонер пояснив задум Кремля щодо війни

Сєргєй Лавров дав інтерв'ю для Newsweek, де згадав про так звані умови миру. ЗСУ, мовляв, повинні вийти з Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Така позиція Кремля демонструє бажання розпочати з Заходом певні торги.

Таку думку 24 Каналу висловив опозиційний російський політик Геннадій Гудков, зауваживши, що Росія хоче "перевести подих" для підготовки військових, а надальніше – зайняти найвигіднішу для себе позицію, щоб потім виглядати у війні переможцем. Владімір Путін воює не за українські території, а якраз таки за підняття свого рейтингу.

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"Слова Лаврова – це початок торгів"

Російський опозиційний політик пояснив, що слова Лаврова є простим прагматичним розрахунком. Кремль думає, що він торгується на базарі, коли кажуть, що "помідори коштують 100 рублів, а Росія каже, що візьме за 40 рублів".

"Ми ставимо вимоги, а якщо ви хочете, щоб вони були реальні, давайте торгуватись". Завдання Лаврова та Путіна – почати торги,

– пояснив Гудков.

Російський опозиційний політик розповів, що такі торги для Кремля стануть моментом для "перехоплення подиху", кращої підготовки до війни, ймовірно, проведення часткової мобілізації та дій для усунення напруження в країні.

Крім того, торги – фіксація перемоги у війні Путіна, адже тоді вийде так, що США та НАТО не змогли дати російському диктатору достойну відсіч.

Кремль розпочав війну не для захоплення територій, а для підняття рейтингу й щоб Путін отримав право нескінченно правити країною. Тому території потрібні лише в якості символу перемоги, щоб Путін не виглядав слабаком,

– зауважив Гудков.

Кремль має мрію розпочати торги з Заходом, коли США та Європа, буцімто, будуть просити його зупинитись, а він скаже "а що ви тоді пропонуєте?". Тим часом Україну Путін ігнорує та не вважає суперником.

Росіяни чекають торгів та підвищують ставки, щоб потім відійти до тої межі, на якій вони будуть почуватись переможцями. От і все, це дуже передбачувано,

– наголосив російський опозиційний політик.

До речі, радник голови ОП Михайло Подоляк розкритикував інтерв'ю Сєргєя Лаврова в Newsweek за трансляцію російських наративів, які є неприйнятними для України. Він підкреслив, що публікація таких інтерв'ю є неприпустимою.