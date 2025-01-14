"Турбуємось про людей, а не землі": у Путіна зробили цинічну заяву про Україну

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров вкотре висловився з приводу питання України. Ворожий дипломат цинічно заявив, що Кремль не зацікавлений у територіях, а насамперед – у людях.

Відповідну заяву російський міністр зробив на пресконференції, присвяченій підсумкам діяльності дипломатії країни-аресорки у 2024 році. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистські росЗМІ.

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Що заявив Лавров

Російський дипломат запевнив, що Росія у "ситуації навколо України" нібито насамперед стурбована долями людей, а не землями. Особливо цинічною ця заява є на тлі масованих обстрілів мирних міст, від яких потерпає цивільне населення.

Ми не про землі, ми про людей, котрі століттями на цих землях жили, підіймали їх з нуля, будували міста, заводи, порти,

– заявив він.

До слова, ООН наприкінці 2024 року повідомила, що від початку повномасштабної війни Росії проти України офіційно зафіксувала загибель понад 12,3 тисячі осіб в Україні внаслідок війни, а також понад 27,8 тисячі поранених.

Тоді зазначили, що приблизно 42% втрат в Україні впродовж листопада стали наслідком застосування Росією зброї далекої дії. Зауважимо, що ці показники насправді можуть бути набагато більшими, ніж вказано.

Слова Лаврова щодо незацікавленості у територіях також не відповідають дійсності, зокрема на тлі наступальних дій на найважчих напрямках – Покровському, Торецькому, та Курахівському, де ворог активно знищує міста.

Наприклад, у Торецьку, за словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова, близько 30% атак ворога, які відбуваються в зоні відповідальності ОСУВ, спрямовані на руйнування інфраструктурних об’єктів.