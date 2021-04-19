Поводиться як персонаж з "12 стільців": Марченко розкритикував Степанова

Глава Мінфіну Сергій Марченко рішуче розкритикував діяльність очільника МОЗ Максима Степанова. Причиною цього, на думку Марченка, стало погане планування заходів для боротьби з COVID-19.

Свою думку міністр фінансів Сергій Марченко озвучив в інтерв'ю LB.ua. Водночас Марченко сам допустив збільшення витрат на медицину у бюджеті-2021.

Важливо Степанов поскаржився, що на закупівлю вакцин від COVID-19 не вистачає грошей

Міністр фінансів підкреслив, що проблема Степанова не лише у вакцинації.

Є низка інших питань, які потрібно вирішити. Ось в чому проблема у мене зі Степановим? Він поводиться як персонаж з "12 стільців". "Вранці гроші – ввечері стільці, увечері гроші – вранці стільці, але гроші вперед". Ось так і Степанов,

– заявив Марченко.

За словами міністра фінансів, спершу варто запропонувати план, показати розв'язання проблеми, а потім вже намагатися міністру фінансів чи уряду ставити питання щодо пошуку коштів.

"А підхід поки що такий – спочатку гроші, а потім я буду вам боротися з ковідом. Так питання ставити не можна", – підкреслив Марченко.

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Відповідь Максима Степанова

В ефірі одного з українських телеканалів очільник МОЗ наголосив, що не має конфлікту з Марченком.

"Я вважаю себе значно стриманішою і професійною людиною, щоб публічно відповідати, це наші з ним робочі взаємини. Якщо він вважає за потрібне коментувати таким чином, заради хайпу, – ну, значить Сергій Михайлович вважає за потрібне", – сказав голова МОЗ.