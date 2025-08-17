Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Боярської міської територіальної громади.

Що відомо про втрату Сергія Микитенка?

У пресслужбі Боярської МТГ зазначили, що Сергій Олександрович Микитенко народився 29 листопада 1970 року у місті Боярка Київської області. У 1986 році захисник закінчив Боярську школу № 3, професію кранівника здобув у ПТУ міста Києва.

У 1988 – 1990 роках Микитенко проходив військову строкову службу. Тривалий час працював у будівельній сфері, був приватним підприємцем.

З червня 2016 року до 2018 року він брав безпосередню участь в АТО у складі 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

З початком повномасштабного вторгнення долучився до Боярської територіальної оборони, а з квітня 2022 року став на захист України у складі 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Там Сергій Микитенко був навідником мінометного розрахунку.

Наприкінці 2022 року захисник був поранений під містом Мар'їнка Донецької області. Після відновлення він повернувся на службу, у 2023 році брав участь у контрнаступі та звільненні Харківської області.

У квітні 2025 року був звільнений з лав ЗСУ за станом здоров'я. Уже 14 серпня у захисника зупинилося серце.

У великій скорботі залишилися батько, син та брат,

– зазначили у Боярській МТГ.

Де відбудеться прощання із Героєм?

У пресслужбі Боярської МТГ зазначили, що прощання з Сергієм Микитенком відбудеться у понеділок, 18 серпня 2025 року:

відспівування – об 11 годині у храмі Покрови Божої Матері (місто Боярка, вулиця Академіка Топачевського, 34);

поховання – приблизно о 12 годині на Алеї Героїв (міське кладовище у місті Боярка по вулиці Шевченка).

"Просимо жителів громади гідно вшанувати пам'ять Героя та підтримати рідних. Сумуємо, схиляючи голови у скорботі. Пам'ять про Героя Сергія Микитенка вічно житиме у серцях та спогадах бойових побратимів, родичів та земляків", – йдеться у повідомленні.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового Сергія Микитенка, який відійшов у засвіти 14 серпня 2025 року.