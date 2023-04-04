Мер Тернополя Надал виписував собі великі премії під час війни: що йому загрожує

НАЗК склало адміністративний протокол щодо Тернопільського мера Сергія Надала. Його звинувачують у тому, що він преміював себе під час війни.

Зауважимо, що розмір премій міг досягати 250% від посадового окладу. За це передбачено штраф.

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НАЗК склало адмінпротокол на мера Тернополя

Як розповіли у відомстві, вони склали адміністративний протокол з конфлікту інтересів щодо мера Сергія Надала. З 2021 та протягом 2022 року він преміював себе в максимальному розмірі та надавав собі допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань також у максимальних гранично допустимих обсягах.

Що загрожує Надалу

Порушення мера кваліфікували за статтею про адміністративні правопорушення і йому загрожує штраф від 1 700 до 3 400 гривень

За вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів – штраф буде від 3 400 до 6 800 гривень.

Терехов отримав штраф щодо порушення мовного закону

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов порушив мовне законодавство. В ефірі інформаційного телемарафону він звернувся до українців російською мовою.

Згодом Терехов прокоментував цей інцидент. За його словами, наразі у країні є важливіші питання.

"Офіційно я буду розмовляти українською. Що стосується мого спілкування з харків’янами – я буду спілкуватися російською", – заявляв міський голова.

Тепер Терехов має сплатити штраф у розмірі 3 400 гривень. Однак мер не уточнив, чи буде сплачувати штраф за порушення мовного закону.