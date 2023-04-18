Щомісячні премії для Надала: суд поставив "крапки над і" у справі мера Тернополя

У Тернопільському міськрайонному суді сьогодні, 18 квітня, завершили розгляд справи про адміністративне правопорушення щодо міського голови Сергія Надала. Чиновник виписував собі премії, які удвічі перевищували його посадовий оклад.

Місцеве видання повідомляє, що сторона звинувачення вимагала визнати мера винним у порушенні Закону України "Про запобігання корупції". Проте суд не зафіксував порушення у діях Надала.

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Суд не зафіксував порушень

Прокурорка Тетяна Дедюх вимагала притягнути мера Тернополя до відповідальності за адміністративне порушення. Зокрема, вона наголошувала, що Надал не повідомив про конфлікт інтересів і самостійно виписував собі премії на "оздоровлення", а також для "вирішення соціально-побутових питань".

Згідно з офіційною процедурою, мер Тернополя мав би звернутися до НАЗК, аби з'ясувати, як уникнути конфлікту інтересів. Однак відповідних звернень не фіксували. Сторона звинувачення вимагала визнати Надала винним та призначити йому штраф у розмірі 6 800 гривень.

Проте суд вирішив інакше. Суддя Ірина Марциковська постановила, що рішення про створення комісії щодо видачі премії міському голові не є незаконним. Окрім того, доводи про те, що створена комісія пов'язана з мером, відкинули.

Суд заявив, що премії, які виписував собі Надал визначені у межах бюджету. Ба більше, те, що він підписував документи про премії від комісії, є його "обов'язком" як мера.

Надал не мав реального конфлікту інтересів, оскільки діяв у межах чинного законодавства України,

– заявила суддя.

Як підсумок, Марциковська заявила, що у діях і вчинках Надала немає складу правопорушення, а тому суд закриє справу.

Мер Тернополя виписував сам собі премії: що відомо